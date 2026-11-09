Share Market News: दिवाली के बाद शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 106 अंक टूटा, निफ्टी 25000 के नीचे

Share Market Update: दिवाली के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सुबह 9 बजे सेंसेक्स 106 अंक टूटकर 80,892 और निफ्टी 63 अंक गिरकर 24,923 पर कारोबार कर रहा था। आईटी और रियल्टी शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव बना है।

Share Market News Today: दिवाली के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। पिछले सप्ताह शानदार तेजी दर्ज करने के बाद निवेशकों ने आज मुनाफावसूली को तरजीह दी, जिसका असर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि एनएसई निफ्टी भी 25000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे फिसल गया। खासतौर पर आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया। हालांकि बैंकिंग और फार्मा सेक्टर के कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। सोमवार का कारोबारी सत्र ऐसे समय शुरू हुआ है, जब पिछले सप्ताह भारतीय बाजार ने जोरदार वापसी की थी।

सेंसेक्स 106 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट

सोमवार सुबह 9:22 बजे के कारोबारी आंकड़ों के अनुसार बीएसई सेंसेक्स 106 अंक यानी 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,892 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, एनएसई निफ्टी 63 अंक यानी 0.25 प्रतिशत टूटकर 24,923 के स्तर पर पहुंच गया। इस तरह दोनों प्रमुख सूचकांकों में शुरुआती कारोबार के दौरान कमजोरी देखने को मिली। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में करीब 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 करीब 24,931 और सेंसेक्स 80,837 के आसपास कारोबार कर रहे थे। पिछले सात कारोबारी सत्रों में बाजार में आई तेज उछाल के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली इसका एक प्रमुख कारण रही।

IT और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव

शुरुआती कारोबार में आईटी और रियल्टी सेक्टर बाजार के प्रमुख दबाव वाले क्षेत्र रहे। निफ्टी आईटी और निफ्टी रियल्टी में सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा कंज्यूमर, ऑटो, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल, कमोडिटीज और ऑयल एंड गैस से जुड़े सूचकांकों में भी गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर के कुछ शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक, मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में भी शुरुआती कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव रहा। निवेशक फिलहाल उन सेक्टरों में मुनाफावसूली कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले सप्ताह अच्छी तेजी दिखाई थी।

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी कमजोरी

सोमवार को बाजार में गिरावट का असर केवल बड़ी कंपनियों के शेयरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 98 अंक यानी 0.16 प्रतिशत गिरकर 60,589 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 26.40 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,140 पर कारोबार कर रहा था। इससे संकेत मिलता है कि बाजार में छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के शेयरों में भी निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपना रहे हैं। पिछले सप्ताह की तेजी के बाद इन शेयरों में भी मुनाफावसूली का असर देखने को मिल रहा है।

मुहूर्त ट्रेडिंग में सपाट बंद हुआ था शेयर बाजार

इससे पहले रविवार, 8 नवंबर को दिवाली के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार में विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया गया था। इस दौरान कारोबार की शुरुआत सकारात्मक रही, लेकिन अंत में बाजार अपनी बढ़त बरकरार नहीं रख पाया। मुहूर्त ट्रेडिंग के अंत में बीएसई सेंसेक्स 28.02 अंक यानी 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,999 पर बंद हुआ था। वहीं, एनएसई निफ्टी 43.95 अंक यानी 0.18 प्रतिशत टूटकर 24,986 पर आ गया था। इस तरह सात कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर विराम लग गया था।