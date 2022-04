Fight Between Two Sides In Civil Hospital, मायका पक्ष के लोगों ने ससुरालियों को पीटा

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

Fight Between Two Sides In Civil Hospital: सामान्य अस्पताल कभी अस्पताल में हो रही अनियमितताओं के चलते तो कभी जंग का मैदान बनने के अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। अक्सर मेडिकल करवाने आए आरोपी और पीड़ित पक्षों में अस्पताल परिसर में ही मारपीट शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक मामला शनिवार को भी सामने आया, जिसमें सामान्य अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक महिला के मायका पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर हमला बोल दिया। आरोपी मायका पक्ष के लोगों ने आपसी विवाद के चलते पहले उनके घर में मारपीट की थी।

पुलिस मौके पर नहीं पहुंची

विवाद के बाद जब पीड़ित पक्ष मेडिकल जांच करवाने सामान्य अस्पताल पहुंचे तो आरोपी वहां भी पहुंच गए और 8-10 लोगों ने अधेड़ दंपत्ति और उनके बेटे पर थप्पड़ लात घुसे बरसा दिए। करीब 10 मिनट तक हंगामा करने के बाद आरोपी गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। हैरानी की बात है कि इमरजेंसी वार्ड में इसी प्रकार के लड़ाई झगड़ों देखते हुए एसपी शशांक कुमार सावन ने अस्पताल के मेन गेट पर अस्थाई तौर पर पुलिस चौकी बनाई थी, जो इमरजेंसी वार्ड से मात्र 250 मीटर की दूरी पर हैै, बावजूद इसक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। होली की रात को भी इमरजेंसी वार्ड में निजी एंबुलेंस चालकों द्वारा कई घायलों को पीटा गया था, मगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी।

एक नजर मामले पर

पीड़ित बोधराज निवासी भोला चौक ने बताया कि उसने अपने बेटे दीपक कुमार की शादी बिल्लू कॉलोनी वासी एक महिला के साथ कुछ महीने पहले की थी, शादी के बाद से दंपती के बीच अनबन रहने लगी। महिला चाहती थी कि वह अलग रहेगी। दोनों अलग भी रहने लगे थे। करीब 2 दिन पहले वह घर के दरवाजे पर संदिग्ध हालत में खड़ी थी, जिसे बोधराज के बेटे दीपक ने टोक दिया। इसी बात को लेकर लड़की ने अपने मायका पक्ष के लोगों को बुला लिया और दीपक समेत सास और ससुर और देवर के साथ मारपीट की। इस मामले का ससुर ने निपटान भी करवा दिया था, मगर आज फिर से आरोपियों मारपीट की घटना को अंजाम दिया।