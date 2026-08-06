Faridabad News: सड़क पर बैठी गायों को ट्रक ने मारी टक्कर, गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया ट्रक, रातभर हुआ हंगामा

Faridabad News: फरीदाबाद के सेक्टर-18 इलाके में बुधवार देर रात एक सड़क हादसे के बाद तनाव की स्थिति बन गई। एक ट्रक ने सड़क पर बैठे गायों के झुंड को टक्कर मार दी। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला।

Faridabad Incident: हरियाणा के फरीदाबाद में बुधवार देर रात एक सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। सेक्टर-18 इलाके में सड़क पर बैठी गायों और गोवंशों के झुंड को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में करीब 6 गाय घायल हो गईं। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। यह घटना फरीदाबाद के सेक्टर-18 इलाके में देर रात हुई। बताया जा रहा है कि सड़क पर कुछ गायें बैठी हुई थीं। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रक चालक की लापरवाही से हादस हो गया।

हादसे से भड़की भीड़, ट्रक में लगाई आग

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल गायों को सड़क से हटाने और उनकी मदद करने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। गायों के घायल होने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ गया। लोगों ने ट्रक चालक की लापरवाही का विरोध किया और देखते ही देखते मामला तनावपूर्ण हो गया। आक्रोशित भीड़ ने ट्रक को आग लगा दी। सड़क पर जलते हुए ट्रक के कारण इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। काफी देर तक मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही। आग लगने की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हालात को काबू किया।

पुलिस ने संभाली स्थिति, जांच शुरू

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। पुलिस ट्रक चालक की भूमिका, हादसे के कारण और आग लगाने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा सकती है, ताकि पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा सके।

घायल गायों का कराया जा रहा इलाज

हादसे में घायल हुई गायों के इलाज के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और संबंधित विभाग की मदद से घायल पशुओं को उपचार कराने की कोशिश की जा रही है। लोगों का कहना है कि सड़क पर आवारा पशुओं के बैठने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। प्रशासन से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की गई है। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।