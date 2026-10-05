Faridabad Crime: वीडियो बनाने पर शराब माफिया ने पड़ोसी पर किया हमला, आधे घंटे किया पथराव, CCTV और गेट तोड़ा

Faridabad Liquor Mafia Attack: फरीदाबाद के आजाद नगर में अवैध शराब बिक्री का वीडियो बनाने और शिकायत करने पर एक परिवार पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। हमलावरों ने करीब आधे घंटे तक पथराव किया, CCTV कैमरे तोड़े और घर का गेट क्षतिग्रस्त कर दिया।

Illegal Liquor Row in Faridabad: फरीदाबाद के आजाद नगर में अवैध शराब की बिक्री की शिकायत और उसका वीडियो बनाए जाने को लेकर एक परिवार पर हमला कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि देर रात कुछ लोगों ने उनके घर पर पथराव किया, बाहर लगे CCTV कैमरे तोड़ दिए और लोहे की रॉड व लाठी-डंडों से मकान का गेट क्षतिग्रस्त कर दिया। हमलावर करीब आधे घंटे तक घर के बाहर हंगामा करते रहे और धमकियां देकर फरार हो गए। इस दौरान परिवार के लोग डर के कारण घर के भीतर ही रहे। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी आरोपियों ने धक्का-मुक्की की। घटना से जुड़े कुछ CCTV फुटेज सामने आने की बात कही जा रही है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।

घर के सामने शराब बिक्री का आरोप

यह पूरा मामला बल्लभगढ़ के आजाद नगर इलाके का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता अश्वनी अपने परिवार के साथ यहां रहते हैं और साउंड इंस्ट्रूमेंट की दुकान चलाते हैं। अश्वनी का आरोप है कि उनके घर के ठीक सामने रहने वाले खेमराज के परिवार की ओर से अवैध रूप से शराब बेची जाती है। शराब की बिक्री से संबंधित गतिविधियों का वीडियो उनके बेटे विकास ने रिकॉर्ड किया था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि शराब बेचने वाले लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और खूब बवाल काटा। परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई।

जून में इसी मकान पर हुई थी छापेमारी

इस मामले का एक अहम पहलू यह है कि जून 2026 में इसी इलाके के एक मकान पर अवैध शराब तस्करी की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव और सिटी बल्लभगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी। उस समय पुलिस को घर में घुसने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस ने पहले गेट खुलवाने का प्रयास किया और बाद में ग्राइंडर से लोहे का गेट काटकर अंदर प्रवेश किया। पुलिस को मकान से एक अवैध देसी कट्टा मिला था। पुलिस के मकान में दाखिल होने से पहले घर में मौजूद लोग पीछे के रास्ते से निकल गए थे।

2 अक्टूबर को दोबारा शराब बिक्री का आरोप

पीड़ित अश्वनी और उनके बेटे विकास का दावा है कि जून की पुलिस कार्रवाई के बाद शराब की बिक्री बंद हो गई थी। 2 अक्टूबर को उन्होंने दोबारा शराब बेचे जाने का आरोप लगाया और इसका वीडियो बना लिया। परिवार का कहना है कि इसी वीडियो और शिकायत को लेकर आरोपी पक्ष नाराज था। 4 अक्टूबर की देर रात करीब एक बजे कुछ लोग उनके घर पहुंचे और हमला कर दिया। आरोप है कि सबसे पहले घर के बाहर लगे CCTV कैमरों को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त किया गया। हमलावरों ने इसके बाद मकान के मुख्य गेट को लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से नुकसान पहुंचाया। करीब आधे घंटे तक घर के बाहर पथराव और तोड़फोड़ की गई। हमलावर CCTV कैमरों को अपने साथ ले गए या उन्हें इस तरह क्षतिग्रस्त कर दिया कि रिकॉर्डिंग सुरक्षित नहीं रह सकी।

पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की का आरोप

शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हमलावरों ने पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की की और मौके से फरार हो गए। इस आरोप की भी पुलिस जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार आजाद नगर की इस गली में अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा लंबे समय से चल रहा है। कुछ समय पहले अपराध शाखा की टीम ने इसी क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। इसके बावजूद क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार फिर से धड़ल्ले से चल रहा है। इसी का विरोध करने पर अश्वनी के परिवार को निशाना बनाया गया।