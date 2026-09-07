Al-Falah University Case: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

Al-Falah University Fraud Case: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को NMC से जुड़े धोखाधड़ी मामले में अदालत से फिलहाल राहत नहीं मिली है। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। अब उन्हें 19 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।

Javad Siddiqui Custody Extended: फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन-मैनेजिंग ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से धोखाधड़ी से जुड़े मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। अब उन्हें 19 सितंबर को संबंधित अदालत के सामने पेश किया जाएगा। सिद्दीकी को शनिवार को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। मामला अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर को NMC की मंजूरी दिलाने और उसे बरकरार रखने के लिए गलत जानकारी और रिकॉर्ड पेश करने से जुड़ा है।

जांच एजेंसी का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान संस्थान ने डॉक्टरों और मरीजों से जुड़े रिकॉर्ड में हेरफेर किया। आरोप है कि पर्याप्त फैकल्टी और मेडिकल स्टाफ दिखाने के लिए कुछ डॉक्टर्स को कागजों पर नियमित कर्मचारी के तौर पर पेश किया गया, जबकि वे वास्तव में नियमित रूप से संस्थान में काम नहीं कर रहे थे। जांच में मरीजों की संख्या से जुड़े आंकड़ों में भी गड़बड़ी का आरोप है। निरीक्षण के समय मेडिकल कॉलेज को NMC के निर्धारित मानकों के अनुरूप दिखाने के लिए रिकॉर्ड तैयार किए गए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लाल किले के पास हुए धमाके की जांच के दौरान भी सामने आया था।

कोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य से जोड़ा मामला

न्यायिक हिरासत बढ़ाने के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता पर टिप्पणी की। अदालत ने NMC से धोखाधड़ी को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सीधा असर डालने वाला गंभीर मामला माना। अदालत के सामने यह आशंका भी रखी गई कि सिद्दीकी अपने प्रभाव और पद का इस्तेमाल करके गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत आगे बढ़ाने का आदेश दिया।

ED की जांच में करोड़ों की संपत्ति का मामला

अल-फलाह समूह से जुड़े मामलों की जांच सिर्फ मेडिकल कॉलेज की मान्यता तक सीमित नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अप्रैल 2026 में अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और जवाद अहमद सिद्दीकी की करीब 39.45 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की थीं। ED के मुताबिक इसमें दिल्ली के जामिया नगर स्थित आवासीय संपत्ति, फरीदाबाद के धौज में यूनिवर्सिटी कैंपस से सटी जमीन, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और डिमैट होल्डिंग्स शामिल थीं। एजेंसी ने अपनी जांच में वित्त वर्ष 2016-17 से 2024-25 के बीच करीब 493.24 करोड़ रुपये के अपराध से अर्जित धन का भी दावा किया है। इससे पहले जनवरी 2026 में ED ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस की जमीन और इमारत भी अटैच की थी। इसकी कीमत करीब 144 करोड़ रुपये बताई गई थी।

रेड फोर्ट ब्लास्ट जांच के बाद बढ़ी थी चर्चा

अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम नवंबर 2025 में दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके के पास हुए धमाके की जांच के दौरान भी सामने आया था। जवाद सिद्दीकी को नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में यूनिवर्सिटी तथा उससे जुड़े लोगों की विभिन्न जांच एजेंसियों ने पड़ताल की। हालांकि रेड फोर्ट ब्लास्ट की जांच और मौजूदा NMC धोखाधड़ी का मामला अलग है। ED के मुताबिक अल-फलाह समूह से जुड़े मामलों में उसकी जांच अभी जारी है। वहीं, NMC से संबंधित धोखाधड़ी मामले में जवाद सिद्दीकी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अब अगली अहम तारीख 19 सितंबर है, जब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।