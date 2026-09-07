Himachal News: चंबा मेडिकल कॉलेज में डेढ़ साल की बच्ची की मौत, इलाज में देरी का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा

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Amit Upadhyay
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Chamba Hospital Death: चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज में डेढ़ वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया।
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चंबा मेडिकल कॉलेज में डेढ़ साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया।

Chamba Medical College News: हिमाचल प्रदेश के चंबा स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रविवार को डेढ़ वर्षीय बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। परिजनों ने अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने और ट्रीटमेंट के लिए इधर-उधर भेजे जाने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि अगर बच्ची को समय रहते जरूरी मेडिकल हेल्प मिल जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है।

बच्ची की जांच में ही लग गए कई घंटे

परिवार के अनुसार बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे रविवार शाम करीब चार बजे मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लाया गया। आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बावजूद बच्ची को तत्काल भर्ती नहीं किया गया और करीब डेढ़ घंटे बाद उसे दाखिल किया गया। इसके बाद बच्ची को एक्सरे और अन्य जांचों के लिए भेजे जाने की बात सामने आई। परिवार का आरोप है कि एक्सरे के लिए जाने पर वहां स्टाफ नहीं था। कुछ अन्य जांचों के लिए भी उन्हें अस्पताल से बाहर निजी लैब का रुख करना पड़ा। परिजनों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में समय बर्बाद हो गया और बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

इलाज के दौरान बिगड़ती गई हालत

परिजनों के मुताबिक जांच के बाद बच्ची को वापस अस्पताल लाया गया। इसके बाद उसे भाप देने और इंजेक्शन लगाने की बात कही गई। परिवार का आरोप है कि उस समय इमरजेंसी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। बच्ची की हालत करीब पौने घंटे तक खराब बनी रही। परिजनों के अनुसार मौत से लगभग 15 मिनट पहले एक डॉक्टर बच्ची को देखने पहुंचे। इसके बाद इंजेक्शन दिया गया और भाप दी गई। परिवार का आरोप है कि इसके कुछ ही देर बाद बच्ची अचेत हो गई और उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजन बेहद आक्रोशित नजर आए। परिजनों से अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक तनाव और हंगामे की स्थिति बनी रही।

डॉक्टरों की कमी का फिर उठा मुद्दा

इस घटना के बीच चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की उपलब्धता का मुद्दा भी फिर चर्चा में आ गया है। दिसंबर 2025 में RTI के आधार पर जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के कई पद खाली होने की जानकारी सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 59 मेडिकल ऑफिसर और 85 स्टाफ नर्स के पद खाली थे। डेढ़ साल की बच्ची की मौत ने चंबा जैसे पहाड़ी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अब देखना होगा कि इस मामले में अस्पताल प्रशासन क्या स्पष्टीकरण देता है और क्या इस मामले में कोई विभागीय जांच होती है।