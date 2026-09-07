Who is Harman Brar: कौन हैं हरमन बराड़, जिनके साथ परमिश वर्मा की तस्वीर ने मचा दी हलचल?

Parmish Verma Harman Brar: परमिश वर्मा और हरमन बराड़ की बढ़ती नजदीकियों ने डेटिंग की अफवाहों को हवा दी है. दोनों कई प्रोजेक्ट्स में साथ नजर आए हैं, लेकिन रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है.

Parmish Verma Harman Brar: पंजाबी मनोरंजन जगत में Parmish Verma और हरमन बराड़ की बढ़ती ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. दोनों की लगातार साथ नजर आने वाली तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस के बीच डेटिंग की अटकलों को हवा दे दी है.

हाल ही में परमिश वर्मा ने हरमन के साथ एक करीबी फोटो शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स यह सवाल करने लगे कि क्या दोनों का रिश्ता केवल प्रोफेशनल है या बात इससे आगे बढ़ चुकी है. दोनों को रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में भी साथ देखा गया है. हालांकि, परमिश वर्मा और हरमन बराड़ ने अपने रिश्ते को लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है.

कौन हैं हरमन बराड़?

हरमन बराड़ पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो पिछले कई वर्षों से क्षेत्रीय मनोरंजन उद्योग में सक्रिय हैं. हरमन उन कलाकारों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें अचानक किसी वायरल म्यूजिक वीडियो से पहचान मिली हो. परमिश वर्मा के साथ उनकी हालिया चर्चा से पहले भी वह पंजाबी फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में काम कर चुकी हैं.

परमिश वर्मा से क्या है हरमन का कनेक्शन?

हरमन और परमिश की प्रोफेशनल बॉन्डिंग मौजूदा डेटिंग चर्चाओं से काफी पुरानी है. हरमन, परमिश के म्यूजिक वीडियो Dekhi Ja में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा वह परमिश वर्मा और एमसी स्क्वायर के गाने Behja का भी हिस्सा रही हैं. लगातार साथ काम करने के कारण दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस का ध्यान खींच रही है.

क्या हरमन बराड़ हैं परमिश वर्मा की गर्लफ्रेंड?

दोनों की लगातार साथ मौजूदगी और हालिया तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर कयास तेज हैं. कुछ यूजर्स उन्हें कपल तक बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि उनकी नजदीकी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हो सकती है. फिलहाल, दोनों में से किसी ने भी रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

किन फिल्मों में काम कर चुकी हैं हरमन?

हरमन बराड़ की पंजाबी सिनेमा में Harjeeta, Rabb Da Radio 2, Lekh और Tabaah जैसी फिल्में शामिल हैं। 2022 में रिलीज हुई Lekh में गुरनाम भुल्लर और तानिया मुख्य भूमिकाओं में थे.

बाद में हरमन Tabaah में भी नजर आईं, जिसका परमिश वर्मा से सीधा कनेक्शन है, क्योंकि इस फिल्म का निर्देशन और इसमें अभिनय परमिश वर्मा ने किया था.