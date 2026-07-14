1st ODI Live Streaming: सोनी या जियो हॉट स्टार कहां दिखेगा भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मुकाबला, जान लीजिए पूरी डिटेल

नई दिल्ली. टी20 सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन और शर्मनाक हार के बाद फैंस को वनडे में हिसाब चुकता करने का इंतजार है. फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी खेलते देखने के लिए बेकरार हैं. दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कमजोर मानसिकता को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे. आज से शुरू हो रही इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह के साथ इन दोनों की वापसी बेहद अहम मानी जा रही है. टी20 सीरीज में भारत के खराब प्रदर्शन (7 मैचों में 6 हार) के बाद BCCI की परफॉर्मेंस समीक्षा के बीच यह सीरीज भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. करियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे रोहित और कोहली 2027 वनडे विश्व कप से पहले अपना बड़ा इम्तिहान देंगे.

कब खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला?

भारत बनाम इंग्लैंड का पहला वनडे मैच 14 जुलाई 2026 (मंगलवार) को खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला?

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे एजबेस्टन, बर्मिंघम (इंग्लैंड) में खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे के शुरू होने का समय?

यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट किस चैनल पर होगा?

भारत में मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारतीय टीम

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गurnoोर ब्रार, प्रिंस यादव, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड की टीम

बेन डकेट, विल जैक्स, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद, टॉम बैंटन, जोश टंग, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद