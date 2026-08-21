Toxic: ‘टॉक्सिक’ को सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी, बिना कट के मिली ‘A’ रेटिंग; जानें फिल्म का रनटाइम?

Toxic Movie Release Date: यश की ‘टॉक्सिक’ को CBFC ने ‘A’ सर्टिफिकेट दे दिया है. आइए जानते हैं फिल्म में कितने कट लगे हैं और कितना रनटाइम है.

Toxic Movie Release Date: साउथ सुपरस्टार यश की मचअवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह है. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने ‘टॉक्सिक’ को पास कर दिया है. खास बात ये है कि फिल्म में किसी भी तरह का कट नहीं लगाया गया है.

‘टॉक्सिक’ को मिली ‘A’ रेटिंग

यश की पैन-इंडिया फिल्म ‘टॉक्सिक’ को सेंसर बोर्ड ने ‘A’ सर्टिफिकेट दिया है. यानी फिल्म को केवल एडल्ट लोग ही देख सकेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, CBFC ने फिल्म को बिना किसी कट के रिलीज की मंजूरी दी है. हालांकि, फिल्म में हिंसा के कई दृश्य होने की चर्चाओं के बीच कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए हैं कि आखिर इतनी हिंसक फिल्म को बिना कट के कैसे पास किया गया.

3 घंटे 14 मिनट का होगा रनटाइम

फिल्म की लंबाई भी चर्चा का विषय बनी हुई है. ‘टॉक्सिक’ का फाइनल रनटाइम करीब 3 घंटे 14 मिनट बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, CBFC ने कन्नड़ वर्जन में केवल दो शब्दों या वाक्यांशों को म्यूट अथवा बदलने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा अंग्रेजी सबटाइटल्स में भी मामूली बदलाव करने को कहा गया है.

यश के साथ नजर आएंगी ये एक्ट्रेस

सेंसर बोर्ड ने फिल्म में सिगरेट और शराब से जुड़ी वैधानिक चेतावनी जोड़ने का निर्देश भी दिया है. इन छोटे बदलावों के अलावा किसी बड़े कट की जानकारी सामने नहीं आई है. फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वासंत और तारा सुतारिया अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.

कब सिनेमाघरों में आएगी फिल्म?

‘टॉक्सिक’ की शूटिंग कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में की गई है. फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. करीब 500 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर बड़ी उम्मीदें हैं. अब सभी की नजरें इसकी ओपनिंग और पहले दिन के कलेक्शन पर टिकी हैं.