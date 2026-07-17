Yamunanagar News: यमुनानगर में 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म

मुख्य आरोपी सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

Yamunanagar News, (आज समाज), यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। छात्रा के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुख्यारोपी सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सढौरा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी तीन बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं।

बड़ी बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा है और उसकी उम्र करीब 17 वर्ष है। उसने बताया कि गांव यासीन माजरी निवासी अंसुल, उसके साथी वंश और मनदीप लंबे समय से स्कूल आते-जाते समय उसकी बेटियों का पीछा करते थे। इस संबंध में कई बार आरोपियों और उनके परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टा धमकियां देने लगे।

जबरन छात्रा को बाइक पर बैठाकर ले गया आरोपी

शिकायत के अनुसार, पिता अपनी तीनों बेटियों को खुद बाइक से सरकारी स्कूल छोड़कर गया था। कुछ देर बाद मुख्य आरोपी अपने साथियों के साथ स्कूल के बाहर पहुंचा और किसी बहाने से छात्रा को स्कूल से बाहर बुला लिया। आरोप है कि आरोपी छात्रा को बाइक पर बैठाकर अपने घर ले गया। इस दौरान स्कूल शिक्षकों ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह छात्रा को लेकर चला गया। शिक्षकों ने छात्रा के परिजनों को भी फोन पर इसकी सूचना दी।

करीब डेढ़ घंटे बाद छात्रा को वापस स्कूल के बाहर छोड़कर फरार हो गया आरोपी

आरोपी छात्रा को अपने घर ले गया, जहां उसे एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। करीब डेढ़ घंटे बाद आरोपी छात्रा को वापस स्कूल के बाहर छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद शिक्षकों ने दोबारा परिजनों को सूचना दी। परिवार छात्रा को घर लेकर आया, जहां उसने कथित घटना की जानकारी दी।

महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर गांव यासीन माजरी निवासी अंसुल, आर्यन, अनुज, किरण, वंश, मनदीप तथा एक अन्य वंश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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