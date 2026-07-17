Weather Update: देश में अब तक सामान्य से 23% बारिश कम हुई

देश में मानसून का आधे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन 741 जिलों में से 326 जिलों में सामान्य से कम वर्षा और 71 जिलों में अत्यधिक कम वर्षा दर्ज की गई है।

मध्य प्रदेश में जबलपुर, रीवा, सागर-शहडोल समेत प्रदेश के 35 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं।

Weather Update, (आज समाज), नई दिल्ली: देश में 1 जून से अब तक सामान्य से 23% बारिश कम हुई। सामान्य तौर पर देश में अब तक 294.2 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 1 जून से अब तक सिर्फ 227 मिमी बारिश हुई है। वहीं, यूपी के 10 और बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव समेत यूपी के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।

असम में 99 गांव बाढ़ की चपेट में आए

अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बाढ़, लैंडस्लाइड और बारिश से 1.02 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और 29 घायल हुए हैं। वहीं, असम के 6 जिलों के 99 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 37,032 लोग प्रभावित हैं।

अन्य राज्यों का हाल

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अलावा तेलंगाना के 33 में से 25 जिले, कर्नाटक के 31 में से 21 जिले, गुजरात के 33 में से 21 जिले, महाराष्ट्र के 36 में से 19 जिले और असम के 35 में से 22 जिले सामान्य से कम वर्षा वाले हैं। इसके उलट पंजाब में 22 जिलों में से 11 जिले कम वर्षा और 2 जिले अत्यधिक कम वर्षा की श्रेणी में हैं, जबकि 6 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है।

हरियाणा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर

हरियाणा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, जहां 22 जिलों में से 6 जिले कम वर्षा, 2 जिले अत्यधिक कम वर्षा, 10 जिले सामान्य, 3 जिले सामान्य से अधिक और एक जिला अत्यधिक अधिक वर्षा की श्रेणी में है। देश के अन्य हिस्सों में स्थिति अलग है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। दिल्ली में भी अधिकांश जिले सामान्य या उससे बेहतर स्थिति में हैं।

मौसमी सूखे के आसार

गंगा से सटे कई जिलों के साथ-साथ देश के कई जिलों में मौसमी सूखे की स्थिति बन गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, यदि किसी क्षेत्र में पूरे मौसम के दौरान सामान्य से 26 से 50 प्रतिशत कम बारिश होती है तो उसे मध्यम मौसमीय सूखा माना जाता है।

यदि बारिश सामान्य से 50 प्रतिशत से अधिक कम हो जाए तो उसे गंभीर मौसमीय सूखा कहा जाता है। हालांकि, केवल कम बारिश होने से कोई क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित नहीं होता। उसके लिए फसल, मिट्टी की नमी और जल उपलब्धता जैसे अन्य मानकों का भी आकलन किया जाता है।

देश के 50-60% हिस्से में फिर बादल छाए

देश के करीब 50-60% हिस्से में फिर बादल छाए दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से यूपी, बिहार समेत पूर्वोत्तर में बारिश हो रही है। यहां अगले 7 दिनों में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं आॅल इंडिया वेदर के मुताबिक भूमध्य रेखा के पास भी एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इन दो नए सिस्टम के एक्टिव होने से 20 से 30 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश समेत उत्तर और मध्य भारत में बारिश की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर में बढ़ सकती हैं बादल फटने की घटनाएं, तमिलनाडु में हीटवेव का अलर्ट

जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून आने के बाद जम्मू-कश्मीर में 15 दिनों में 16 बार बादल फटे हैं। कश्मीर मौसम केंद्र के मुताबिक, आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। अल नीनो की वजह से बारिश कम होने से जुलाई में भी तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है।

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