Cheated in The Name of Army Job Accused Arrested : जिला पुलिस करनाल की सीआईए वन के इंचार्ज निरीक्षक दीपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा आर्मी में भर्ती करवाने के नाम पर करीब 280 लोगों के साथ करोडों रुपए की धोखाधडी करने वाली एक महिला सहित कुल दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस संबंध में शिकायतकर्ता रोहताश शर्मा पुत्र लडमीराम निवासी अंबाला ने जिला पुलिस करनाल को एक शिकायत दी।

जिसमें उसने बताया कि वह अंबाला में विधार्थियों को सरकारी नौकरी लगवाने के लिये नौकरी की तैयारी करवाने के लिए एक एकेडमी चलाता है। वर्ष 2015 में एक विधार्थी जिसका नाम प्रमोद कुमार पुत्र बलराम भी उसकी एकेडमी पर सरकारी नौकरी लगने की तैयारी करने आता था।

प्रमोद ने उसे बताया कि प्रवेश कुमारी पुत्री रूलिया राम निवासी धर्मवीर कालोनी घरौंडा करनाल रुपए लेकर इण्डियन आर्मी में सरकारी नौकरी लगवाती है। जिसके बाद प्रवेश कुमारी ने पूर्व में कुछ बच्चों को नौकरी लगवाने की बात कहकर उसकी एकेडमी में पढने वाले बच्चों को भी सरकारी नौकरी लगवाने की बात करने लगी।

जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी एकेडमी में पढने वाले बच्चों से उपरोक्त महिला से बात करवाई। जिसके कारण काफी बच्चे रुपए देकर आर्मी में भर्ती होने के लिये तैयार हो गये। जिसके बाद काफी बच्चों ने महिला को काफी रुपए एडवांस में भी दिये थे।

दिए गए थे बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर Cheated in The Name of Army Job Accused Arrested

जिसके बाद महिला बच्चों को जम्मू एण्ड कश्मीर में एक आर्मी के कैम्प में बुलाती और वहा उनकी सारी औपचारिकता पूरी की जाती थी व वकायदा उन्हें ज्वाइनिंग लेटर तक दिये जाते थे। जिसके बाद बच्चों को बाद में ज्वाइन करने के लिये टाईम दे दिया जाता था।

जिसके बाद बच्चों द्वारा महिला से ज्वाइनिंग के लिये बार-2 पूछा जाता तो वह टालमटोल करती थी। जिसके बाद बच्चों के साथ हुई धोखाधडी का खुलासा हुआ। इस संबंध में रोहताश उपरोक्त के ब्यान पर थाना घरौंडा में मुकदमा नम्बर 619 दिनांक 04.09.2019 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी के तहत दर्ज किया गया।

पूछताछ में महिला ने किया था साथी के नाम का खुलासा Cheated in The Name of Army Job Accused Arrested

मामले की आगामी तफ्तीश सीआईए वन की टीम को सौंपी गई। दौराने तफ्तीश उप निरीक्षक रणबीर सिंह की अध्यक्षता में टीम द्वारा महिला आरोपी प्रवेश कुमारी पुत्री रूलिया राम निवासी धर्मवीर कालोनी घरौंडा करनाल को दिनांक 18.12.2021 को विश्वसनीय सूचना पर कुरूक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

महिला को माननीय न्यायालय में पेश अदालत करके 4 दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया। दौराने रिमाण्ड पूछताछ में महिला ने उससे रुपए लेने वाले मास्टर माइंड मंजूर अहमद गनी निवासी बारामूला के नाम का खुलासा किया। जिसके बाद टीम द्वारा दिनांक 22.12.2021 को 25000 के ईनामी मास्टर माइंड आरोपी मंजूर अहमद गनी पुत्र अहमद सुबान को दिल्ली से काबू करके लाया गया।

4.20 लाख रूपए का रखा गया था भर्ती का रेट Cheated in The Name of Army Job Accused Arrested

अब तक की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियो प्रवेश कुमारी का सम्पर्क उसके एक साथी जयप्रकाश नाम के व्यक्ति से हुआ। जिसने प्रवेश कुमारी को एक राकेश नाम के व्यक्ति से मिलवाया। राकेश ने प्रवेश कुमारी को बताया कि उसके पास एक ऐसा आदमी है जो रूपए लेकर आर्मी में नौकरी लगवाने का काम करता है। जिसके बाद राकेश ने प्रवेश कुमारी को मास्टर मांइड आरोपी मंजूर अहमद गनी से मिलवाया और मंजूर अहमद गनी ने एक व्यक्ति को आर्मी में भर्ती करवाने के लिये 4.20 लाख रूपए का रेट तय बताया।

जिसके बाद महिला अलग-2 हरियाणा के जिलों के विभिन्न शिक्षण सस्थानों में पढने वाले बच्चों को रूपए लेकर नौकरी लगवाने की बात करती और उनसे कुछ रूप्ये एडवांस में ले लेती थी। जिसके बाद वह महिला उस व्यक्ति को पूर्व नियोजित प्लान के तहत आरोपी मंजूर के पास जम्मू कश्मीर एक आर्मी केम्प में भेज देती थी औपचारिकताऐं पूरी होने के बाद आरोपी उन व्यक्तियों को फर्जी वैरिफिकेशन लेटर व फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे देता था और ज्वाइनिंग के लिये उन्हे कोई टाईम दे दिया जाता था।

दिए टाईम पर जब वह व्यक्ति ज्वाइनिंग के लिये जाता तो वहां उन्हे बता दिया जाता कि आपकी इस भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय की तरफ से स्टे लगा दी गई है। अब जब कोई फैसला आयेगा तभी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पायेगी। इस प्रकार उन व्यक्तियों को अलग-2 तरह के बहाने बना कर गुमराह किया जाता था। (Cheated in The Name of ArmyJob Accused Arrested)

12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की बात आई है सामने Cheated in The Name of Army Job Accused Arrested

अब तक की जांच में आरोपियों द्वारा हरियाणा के जिले करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद व अन्य जिलों के करीब 280 बच्चों के साथ करीब 12 करोड रूपए की धोखाधडी करने की बात सामने आई है। इनमें से आरोपी नौकरी के इच्छुक व्यक्ति से करीब 06 करोड रूपए ले भी चुके थे। मास्टर माइंड आरोपी मंजूर अहमद गनी को कल पेश अदालत करके पुलिस रिमाण्ड पर लिया जायेगा। दौराने रिमाण्ड आरोपी से गहनता से पूछताछ की जायेगी और इस धोखाधडी में संलिप्त अन्य आरोपियों का पता लगा उन्हें गिरफ्तार किया जायेगा और धोखाधडी की रकम बरामद की जायेगी।

