Mirzapur – The Movie X Review: 4.5 स्टार से गदगद हुए फैंस, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के क्लाइमेक्स ने उड़ाए होश! मुन्ना भैया बने फिल्म के असली हीरो

Mirzapur - The Movie X Review: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को दर्शकों से शानदार शुरुआती प्रतिक्रिया मिली है. दमदार एक्शन, डायलॉग, BGM और क्लाइमेक्स के साथ मुन्ना भैया के किरदार ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा.

Mirzapur – The Movie X Review: तीन सीजन तक लोगों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने वाली ‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी अब बड़े पर्दे पर पहुंच चुकी है. शुक्रवार, 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को लेकर सोशल मीडिया पर शुरुआती प्रतिक्रियाएं काफी उत्साहजनक हैं. दर्शकों ने फिल्म के एक्शन, दमदार डायलॉग, बैकग्राउंड स्कोर, ट्विस्ट और कलाकारों के अभिनय की जमकर तारीफ की है.

मुन्ना भैया बने फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट

दर्शकों के बीच दिव्येंदु का मुन्ना भैया वाला किरदार एक बार फिर सबसे ज्यादा चर्चा में है. एक एक्स यूजर ने फिल्म को 4.5/5 स्टार देते हुए इसे “pure big-screen madness” बताया. यूजर ने लेखन, डायलॉग, एक्शन और अभिनय की तारीफ करते हुए क्लाइमेक्स को खास तौर पर शानदार बताया.

X पर लिंक – http://<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>MIRZAPUR: THE MOVIE — 4.5/5 ⭐<a href=”https://x.com/hashtag/MirzapurTheMovie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#MirzapurTheMovie</a> is even more powerful than the web series! The story, screenplay, plot, politics, revenge, action, dialogues and BGM everything feels bigger, darker and more intense on the big screen. 🔥<br><br>The story is gripping, the plot keeps… <a href=”https://t.co/2wbWe4Ppzs”>pic.twitter.com/2wbWe4Ppzs</a></p>— Rahul Gupta (@RahulGupta25376) <a href=”https://x.com/RahulGupta25376/status/2095709537026310448?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 4, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

दूसरे दर्शक ने भी फिल्म को 4.5/5 अंक दिए और इसे मूल वेब सीरीज से ज्यादा प्रभावशाली बताया. उनके मुताबिक कहानी, राजनीति, बदले की भावना, एक्शन, डायलॉग और BGM बड़े पर्दे पर ज्यादा गहरे और दमदार नजर आते हैं.

गुड्डू, कालीन और बाकी किरदारों की भी तारीफ

अली फजल के गुड्डू पंडित के आक्रामक अंदाज को भी पसंद किया गया है. वहीं रवि किशन के बब्बन यादव को ‘टैरिफ, अनप्रिडिक्टेबल, डेंजर और कमांडिंग’ बताया गया. पंकज त्रिपाठी के कालीन भैया की शांत लेकिन प्रभावशाली मौजूदगी दर्शकों को फिर प्रभावित कर रही है. बीना त्रिपाठी के रूप में रसिका दुग्गल के अंदाज और रवैये की भी सराहना हुई.

एक अन्य प्रतिक्रिया में फिल्म को देते हुए ड्रामा, रोमांस, एक्शन, एटीट्यूड, शानदार संगीत और क्लाइमेक्स की तारीफ की गई. साथ ही लिखा गया, “#KaalinBhaiya remains Bhaukaali! P.S. Stay seated for post-credit scene!”

तरण आदर्श ने बताया ‘पीक मास एंटरटेनर’

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी इसे चार स्टार देते हुए “peak mass entertainer” और “sure-shot hit” बताया है. उन्होंने कहा कि फिल्म किसी लंबे वेब-सीरीज एपिसोड जैसी नहीं, बल्कि पूरी तरह थिएटर के लिए तैयार फिल्म महसूस होती है.

पुनीत कृष्णा के लेखन, गुरमीत सिंह के निर्देशन और कच्चे-क्रूर एक्शन की तारीफ की गई है. हालांकि दूसरे हाफ की शुरुआत में फिल्म थोड़ी धीमी और कुछ जगह लंबी महसूस होती है, लेकिन प्री-क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स, खासकर जैसलमेर के रेत के टीलों वाले हिस्से, प्रभावशाली बताए गए हैं.

‘मिर्जापुर: द मूवी’ की पूरी जानकारी

गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुग्गल, श्रिया पिलगांवकर और अभिषेक बनर्जी नजर आते हैं. जितेंद्र कुमार और रवि किशन भी अहम भूमिकाओं में हैं. एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन MGM स्टूडियोज की प्रस्तुति वाली यह फिल्म 3 घंटे 17 मिनट 19 सेकंड लंबी है और CBFC से A सर्टिफिकेट प्राप्त है.