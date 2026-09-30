Haryana News: सिरसा में दूध का रेट बढ़ाने की मांग, पशुपालक 3 दिन नहीं करेंगे दूध की आपूर्ति

सिरसा में दूध का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर पशुपालकों और किसानों ने एक से तीन अक्टूबर तक दूध व्यापार बंद रखने का आह्वान किया है। पशुपालकों और किसानों का कहना है कि दूध की बढ़ती लागत और पशुओं के रखरखाव पर होने वाले खर्च को देखते हुए दूध के दाम में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

Haryana News: सिरसा में दूध का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर पशुपालकों और किसानों ने एक से तीन अक्टूबर तक दूध व्यापार बंद रखने का आह्वान किया है। पशुपालकों और किसानों का कहना है कि दूध की बढ़ती लागत और पशुओं के रखरखाव पर होने वाले खर्च को देखते हुए दूध के दाम में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर एक से तीन अक्टूबर तक दूध की खरीद और बिक्री बंद रखने का आह्वान किया गया है।

दूध आपूर्ति रहेगी सुचारू

गौरतलब है कि सिरसा वीटा मिल्क प्लांट में प्रतिदिन तकरीबन 80 हजार लीटर दूध की खरीद होती है, वहीं तकरीबन 20 हजार लीटर दूध प्रतिदिन बेचा जाता है। इस आह्वान के बीच सिरसा वीटा मिल्क प्लांट के सीईओ ने दावा किया है कि जिले में दूध की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दूध की सप्लाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।

दूध आपूर्ति में नहीं होगी कमी

वीटा मिल्क प्लांट के सीईओ के मुताबिक, किसी भी सूरत में विभिन्न विभागों को होने वाली दूध की सप्लाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों को निर्धारित मात्रा में दूध उपलब्ध करवाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।