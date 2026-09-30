4 ‘पंगेबाज’ भारतीय टीम के चीफ सलेक्टर्स, किसी का धोनी से पंगा तो कोई रोहित शर्मा की वजह से गया, विवाद के बाद इस्तीफा

चयन समिति और BCCI के बीच ऐसे विवाद पहले भी हो चुके हैं. इसका असर टीम चयन और कप्तानी के फैसलों तक देखने को मिला. ऐसे ही कुछ चर्चित मामलों में चयनकर्ताओं ने अपने पद को छोड़ने का फैसला लिया.

नई दिल्ली. इस समय भारतीय टीम के मुख्य कोच अजीत अगरकर की चर्चा हर तरफ हो रही है. उनके और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा. जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कार्यकाल को आगे ना बढ़ाने की बात कह चुके हैं. हालांकि चयन समिति और BCCI के बीच ऐसे विवाद पहले भी हो चुके हैं. इसका असर टीम चयन और कप्तानी के फैसलों तक देखने को मिला. ऐसे ही कुछ चर्चित मामलों में चयनकर्ताओं ने अपने पद को छोड़ने का फैसला लिया.

मोहिंदर अमरनाथ

रिपोर्ट की माने तो साल 2012 में मोहिंदर अमरनाथ जब टीम के मुख्य चयनकर्ता थे तो उन्होंने तब के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया था. एक मामले में यह दावा सामने आया कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार विदेशी टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद चयन पैनल ने धोनी को कप्तानी से हटाने वाले थे. ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन BCCI अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन ने इस फैसले को खारिज कर दिया. धोनी को कप्तान बनाए रखा गया लेकिन इस फैसले की वजह से अमरनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

दिलीप वेंगसरकर

साल 2008 में मुख्य चयनकर्ता की कुर्सी संभाल रहे दिलीप वेंसरकर ने कई बडे़ फैसले लिए थे. उसमें से एक विवाद विराट कोहली को श्रीलंका दौरे के लिए एस. बद्रीनाथ के ऊपर चुने जाने से हुआ था. ऐसा दावा किया गया कि इस चयन के कारण बोर्ड के साथ हितों के टकराव को लेकर विवाद पैदा हुआ. बोर्ड इस फैसले से नाखुश था और वेंगसरकर ने अपनी कुर्सी छोड़ना बेहतर समझा. हालांकि एन. श्रीनिवासन ने इस दावे का खंडन किया था.

एमएसके प्रसाद

पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद का कार्यकाल भी काफी चर्चा में रहा. साल 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के सलेक्शन को लेकर काफी बड़ा विवाद हो गया था. उन्होंने अंबाती रायडू को हटाकर विजय शंकर को टीम में जगह दी थी. इसके बाद जब शिखर धवन वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो उनकी जगह किसी ओपनर को ना चुनकर विकेटकीपर ऋषभ पंत को टीम में जगह दिया था. सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व क्रिकेटर फारुख इंजीनियर ने आरोप लगाया कि वजह से हुई थी. उनका कहना था कि विश्व कप के एक मैच के दौरान चयनकर्ता अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के लिए चाय परोस रहे थे. चयनकर्ता और अनुष्का शर्मा दोनों ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया था.

चेतन शर्मा

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और मुख्य चयनकर्ता रहे चेतन शर्मा को बीच कार्यकाल में पद से इस्तीफा देना पड़ा था. उनको साल 2023 में एक टीवी स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद पद छोड़ना पड़ा था. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ खिलाड़ी फिटनेस में तेजी से सुधार के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते थे. उन्होंने विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच कथित अंदरूनी मतभेदों को लेकर भी चर्चा की थी.

अजीत अगरकर

भारतीय टीम के मौजूदा मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई के बीच चल रहा विवाद सबके सामने है. बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के दौरे रोहित शर्मा के साथ हुए विवाद के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला लिया. रिपोर्ट के मुताबिक अगरकर चाहते थे कि यशस्वी जायसवाल को 2027 वर्ल्ड कप के लिए बतौर ओपनर मौका दिया जाए. इसके लिए उन्होंने रोहित शर्मा को साफ संदेश दे दिया था कि उनकी जगह अब टीम में नहीं बन रही. रोहित को लेकर बीसीसीआई सचिव ने खुद बयान दिया जिससे मुख्य चयनकर्ता नाराज हो गए.