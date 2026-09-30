हरियाणा के गुरुग्राम में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को दो आदतन अपराधियों के अवैध रूप से कब्जाए गए मकानों पर कार्रवाई की गई।

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को दो आदतन अपराधियों के अवैध रूप से कब्जाए गए मकानों पर कार्रवाई की गई। एक मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया, जबकि दूसरे को सील कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे।

आरोपियों के खिलाफ दर्जन भर मामले

दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, हत्या, हत्या के प्रयास और आबकारी अधिनियम सहित 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दावा किया कि यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई। पुलिस ने अशोक विहार फेज-3 निवासी आरोपी आजाद उर्फ कालू के अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। यह मकान एयरफोर्स स्टेशन की दीवार के पास लगभग 50 वर्ग गज में अवैध रूप से कब्जाया गया था। अपराध शाखा सेक्टर-43 की टीम ने संबंधित विभागों के समन्वय से यह कार्रवाई की।

एंटी नारकोटिक्स ने सील किया मकान

वहीं, दूसरे आरोपी गुरुग्राम गांव में छोटी माता मंदिर के पास 12 बिस्वा निवासी बीरू कुमार के मकान को सील किया गया। यह मकान लगभग 100 वर्ग गज में अवैध रूप से कब्जाया गया था। एंटी नारकोटिक्स सेल की गुरुग्राम टीम ने संबंधित विभागों के समन्वय से इसे सील किया।

पुलिस ने कहा जारी रहेगी कार्रवाई

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस नागरिकों को अपराध और अवैध कब्जों से सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित है। पूरे अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था कायम रखी गई। पुलिस ने कहा कि आदतन अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ ऐसे सख्त अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। इसका उद्देश्य गुरुग्राम को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाना है। यह कार्रवाई संबंधित विभागों के समन्वय से पूरी की गई।