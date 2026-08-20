Delhi News: AAP के 3 घोटालों का करूंगा खुलासा… तिहाड़ जेल से किसने भेजी अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी?

Sukesh Chandrashekhar New Letter: दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर सुकेश चंद्रशेखर का नाम चर्चा में है। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को लेटर लिखकर तीन और घोटालों का खुलासा करने की धमकी दी है। उसका दावा है कि उसके 2021-22 में लगाए गए कुछ आरोप बाद की घटनाओं में सही साबित हुए हैं और अब वह AAP से जुड़े तीन और मामलों को सामने लाएगा। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ सकती है।
नए लेटर में सुकेश ने क्या लिखा?
सुकेश ने अपने पत्र में केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को सीधे संबोधित करते हुए कहा है कि वह AAP से जुड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने की दिशा में एक और कदम उठा रहा है। उसका दावा है कि 2021-22 में उसने जिन मामलों को लेकर खुलासे किए थे, वे बाद में सामने आए घटनाक्रम से सही साबित हुए। उसने शराब नीति और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि अब AAP के तीन अन्य विभागों में कथित घोटालों और भ्रष्टाचार को सामने लाया जाएगा।
सुकेश ने AAP के नाम पर तंज कसते हुए पार्टी को Anytime, Always Party of Scam तक कह दिया। उसने पंजाब का भी जिक्र किया और दावा किया कि वहां भी पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिलेगा। पत्र के अंत में उसने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को चेतावनी देते हुए कहा कि वह जल्द ही उन्हें चौंकाने वाला है। यह पहली बार नहीं है जब सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से AAP नेताओं को लेकर पत्र लिखा हो। इससे पहले भी वह कई बार पत्रों के जरिए अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगा चुका है।
2022 में भी लिखा था लेटर
नवंबर 2022 में सुकेश ने मीडिया को लिखे एक पत्र में अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने दावा किया था कि राज्यसभा की सीट दिलाने के बदले उससे 50 करोड़ रुपये मांगे गए थे और उसने यह रकम दी थी। उसने इसी पत्र में केजरीवाल को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी भी की थी। इससे पहले अक्टूबर 2022 में सुकेश ने तत्कालीन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए थे। सुकेश का दावा था कि जेल में सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर उससे 10 करोड़ रुपये लिए गए। उसने आरोप लगाया था कि यह रकम सत्येंद्र जैन के सहयोगी के जरिए कोलकाता में ली गई।
कौन है सुकेश चंद्रशेखर?
सुकेश चंद्रशेखर लंबे समय से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जेल में है। उसका नाम पहली बार केवल AAP से जुड़े विवादों के कारण नहीं बल्कि कई आपराधिक मामलों के कारण चर्चा में आया। 2017 में दिल्ली पुलिस ने उसे AIADMK के ‘दो पत्ती’ चुनाव चिह्न से जुड़े रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे अलग-अलग जेलों में रखा गया। 2021 में उसका नाम एक बड़े ठगी मामले में सामने आया। आरोप था कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी की। इस मामले के बाद उसके खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच आगे बढ़ी।
जैकलीन फर्नांडिस से जुड़ा नाम
सुकेश चंद्रशेखर का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के साथ भी जुड़ा। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में आरोप सामने आया कि ठगी से हासिल रकम से सुकेश ने जैकलीन को महंगे गिफ्ट दिए थे। इनमें लग्जरी सामान, महंगी ज्वेलरी और अन्य कीमती उपहारों का जिक्र हुआ। इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन का नाम भी जांच के दायरे में आया। सुकेश के नए पत्र के बाद दिल्ली की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप फिर तेज हो सकते हैं। फिलहाल सुकेश ने सिर्फ इतना संकेत दिया है कि वह जल्द ही AAP से जुड़े तीन और घोटालों को सार्वजनिक करेगा। अब सबकी नजर सुकेश चंद्रशेखर पर टिकी हुई हैं।