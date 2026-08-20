Rakshabandhan Popular Songs 2026: भाई-बहन के रिश्ते पर बने ये गाने आज भी हैं सुपरहिट, रक्षाबंधन पर बनाएं स्पेशल प्लेलिस्ट

Rakshabandhan Popular Songs 2026: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, ऐसे में इस दिन आप अगर भाई-बहन का कोई गाना बजाने की सोच रहे हैं तो ये गाने आपके त्योहार को काफी खास बना देंगे. देखें लिस्ट

Rakshabandhan Popular Songs 2026: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार, स्नेह और बचपन की खूबसूरत यादों को ताजा करने वाला अवसर है. इस खास दिन पर राखी बांधने और मिठाई खिलाने के साथ अगर रिश्ते को संगीत का रंग मिल जाए, तो जश्न और भी यादगार हो जाता है. हिंदी फिल्मों में भाई-बहन के रिश्ते पर कई ऐसे गीत बने हैं, जो आज भी लोगों की भावनाओं से सीधे जुड़ते हैं.

रक्षाबंधन के प्यारे गाने (Rakshabandhan Popular Songs)

“Phoolon Ka Taron Ka” फिल्म Hare Rama Hare Krishna का यह फेमस गाना भाई-बहन के रिश्ते की मासूमियत और गहरे लगाव को खूबसूरती से बयां करता है. इसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने आवाज दी है.

“Bhaiya Mere Rakhi Ke Bandhan Ko” Chhoti Bahen का यह गाना रक्षाबंधन के मौके पर सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले गानों में शामिल है. लता मंगेशकर की आवाज इसे भावुक बना देती है.

“Behna Ne Bhai Ki Kalai Se” Resham Ki Dori का यह गाना भी भाई-बहन के अटूट बंधन को समर्पित है. इसे सुमन कल्याणपुर ने गाया है.

इसके अलावा “Mere Bhaiya, Mere Chanda” (Kaajal), “Rang Birangi Rakhee Lekar” (Anpadh) और “Yeh Raakhi Bandhan Hai Aisa” (Be-Imaan) जैसे गाने भी इस त्योहार की खुशियों को खास बना सकते हैं.

भावुक कर देंगे भाई-बहन स्पेशल गाने

रक्षाबंधन पर कुछ गीत ऐसे भी हैं, जो सुनते ही पुरानी यादों और भावनाओं को ताजा कर देते हैं। “Meri Pyari Baheniyan” (Sachaa Jhutha) किशोर कुमार की आवाज में भाई के स्नेह को दर्शाता है।

वहीं “Chanda Re Mere Bhaiya Se Kehna” (Main Chup Rahungi) और “Ab Ke Baras Bhejo Bhaiya” (Bandini) बहन की भावनाओं को बेहद मार्मिक अंदाज में पेश करते हैं। “Bahena O Bahena” (Aaj Ka Arjun) भी भाई-बहन के रिश्ते की भावुकता को सामने लाता है।