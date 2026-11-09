Delhi Air Pollution: आतिशबाजी से जहरीली हुई दिल्ली की हवा, स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी, AQI 400 पार

Delhi Air Quality Alert: दिवाली के बाद सोमवार सुबह दिल्ली-NCR की हवा बेहद खराब हो गई। राजधानी का औसत AQI 368 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में यह 400 के पार पहुंच गया। आतिशबाजी से निकले धुएं और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण दिल्ली में स्मॉग की मोटी चादर छा गई।

Delhi Air Pollution News: दिवाली की रोशनी और आतिशबाजी के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। सोमवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया। आसमान में धुएं और धुंध की मोटी परत छाई रही, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 368 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। हालांकि राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी को प्रदूषण बढ़ने की प्रमुख वजहों में से एक माना जा रहा है। पटाखों से निकलने वाले धुएं और बारीक जहरीले कणों ने पहले से प्रदूषित हवा को और खराब कर दिया।

कई इलाकों में AQI 400 के पार

दिवाली के अगले दिन सोमवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई। CPCB के रियल टाइम आंकड़ों के अनुसार सुबह 7 बजे राजधानी का औसत AQI 368 था। यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। हालांकि अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर इससे भी अधिक दर्ज किया गया। बवाना में AQI 424, बुराड़ी क्रॉसिंग में 441 और चांदनी चौक में 418 तक पहुंच गया। इन इलाकों में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें 50 स्टेशनों पर AQI 300 से अधिक था। राजधानी के बड़े हिस्से में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

स्मॉग के कारण विजिबिलिटी घटी

दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण के साथ-साथ कम विजिबिलिटी की समस्या भी देखने को मिली। सोमवार सुबह राजधानी के आसमान में धुएं और धुंध की मोटी परत छाई रही। सुबह 5:30 बजे सफदरजंग एयरपोर्ट पर दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई, जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यह 350 मीटर दर्ज की गई। कम विजिबिलिटी के कारण सुबह के समय सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर हाईवे और खुले इलाकों में वाहन चलाने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत रही। मौसम की स्थिति और प्रदूषण के मिले-जुले प्रभाव से दिल्ली में स्मॉग की समस्या गंभीर हो गई है। ठंडी हवा, कम हवा की गति और वातावरण में प्रदूषक कणों के जमा होने से धुएं की परत लंबे समय तक बनी रह सकती है।

ग्रीन पटाखों के लिए तय थी समयसीमा

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले विशेष निर्देश जारी किए थे। अदालत ने 7 और 8 नवंबर को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। इसके अलावा अस्पतालों, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थानों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा। इसके बावजूद दिवाली की रात कई इलाकों में देर तक आतिशबाजी हुई।