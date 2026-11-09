Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा आज है या कल? तुरंत दूर करें कंफ्यूजन, जानिए पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में 9 और 10 नवंबर की तारीख को लेकर असमंजस है। पंचांग के अनुसार इस साल गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक रहेगा।

Govardhan Puja 2026: दिवाली के बाद हर साल गोवर्धन पूजा का त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा करने की परंपरा है। हालांकि इस बार गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है। कोई 9 नवंबर को पूजा की तारीख बता रहा है तो कहीं 10 नवंबर का जिक्र किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि गोवर्धन पूजा 9 नवंबर को है या 10 नवंबर को? पंचांग के अनुसार इस साल गोवर्धन पूजा 10 नवंबर यानी मंगलवार को है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर में शुरू होकर 10 नवंबर को दोपहर तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर मंगलवार को गोवर्धन पूजा है।

गोवर्धन पूजा की सही तारीख

हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व होता है। आमतौर पर यह त्योहार दिवाली के अगले दिन पड़ता है, लेकिन इस बार तिथि के समय में बदलाव के कारण गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। साल 2026 में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर शुरू होगी और 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे समाप्त होगी। चूंकि 10 नवंबर को सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा मंगलवार को मनाई जाएगी।

गोवर्धन पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त

गोवर्धन पूजा के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का विशेष महत्व है। द्रिक पंचांग के अनुसार 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा का प्रातः कालीन शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 40 मिनट से 8 बजकर 50 मिनट तक रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर सकते हैं। अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और पूजा के मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है।

घर पर कैसे करें गोवर्धन पूजा?

गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के आंगन या पूजा स्थल पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। इसे फूलों, पत्तियों और रंगोली से सजाएं। गोवर्धन पर्वत के पास भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाकर धूप, अगरबत्ती, फूल, फल और मिठाइयां अर्पित करें। भगवान श्रीकृष्ण को दूध, दही, माखन और अन्य सात्विक पकवानों का भोग लगाएं। पूजा के दौरान गोवर्धन पर्वत और भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करें। श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की सात बार परिक्रमा करते हैं। पूजा के अंत में भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद बांटें।

गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का महत्व

गोवर्धन पूजा के अवसर पर अन्नकूट बनाने और भगवान श्रीकृष्ण को उसका भोग लगाने की विशेष परंपरा है। अन्नकूट का अर्थ है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का समूह या अन्न का पहाड़। इस दिन घरों और मंदिरों में तरह-तरह के पकवान, सब्जियां, मिठाइयां, चावल, दाल और अन्य व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इन सभी व्यंजनों को भगवान श्रीकृष्ण के सामने अर्पित किया जाता है। मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन क्षेत्र के मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अन्नकूट का भोग लगाने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। यह परंपरा अन्न के महत्व, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामूहिकता का संदेश भी देती है।