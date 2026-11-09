Lucknow Bus Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बिहार जा रही बस पलटी, 50 से 60 यात्री थे सवार

Lucknow Bus Accident: लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट मोहान के पास रेवाड़ी से बिहार के छपरा जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार थे। कई यात्रियों की मौत की आशंका जताई जा रही है।

Agra-Lucknow Expressway Accident: यूपी की राजधानी लखनऊ में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हरियाणा के रेवाड़ी से बिहार के छपरा जा रही यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। बस पलटते ही अंदर बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कई लोग बस के भीतर फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी यात्रियों को एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेजा गया।

जीरो पॉइंट मोहान के पास पलटी बस

हादसा लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में जीरो पॉइंट मोहान के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हुआ। बस रेवाड़ी से बिहार के छपरा जा रही थी। इसी दौरान बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई। हादसे के समय बस में लगभग 50 से 60 यात्री मौजूद थे। बस के पलटने से यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और कई लोग सीटों के बीच और बस के अंदर फंस गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस-फायर सर्विस ने किया रेस्क्यू

बस पलटने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गईं। सरोजनीनगर के अग्निशमन अधिकारी (FSO) सुमित प्रताप सिंह ने फायर सर्विस कर्मियों के साथ राहत एवं बचाव अभियान की कमान संभाली। बस के अंदर यात्री बुरी तरह फंसे हुए थे। इनमें बच्चे और अन्य यात्री भी शामिल थे। बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान चलाया। पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने एक-एक करके सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

सभी यात्रियों को ट्रामा सेंटर भेजा गया

रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद बस से निकाले गए सभी यात्रियों को एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। हालांकि पुलिस और फायर सर्विस की तत्परता से बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी की मौत हुई है या नहीं, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।