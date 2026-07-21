Delhi Water Supply Cut: दिल्ली के इन इलाकों में कल नहीं आएगा पानी

देखें लिस्ट, कहीं आपका मोहल्ला भी तो नहीं है शामिल
Delhi Water Supply Cut, (आज समाज), नई दिल्ली: कल यानी 22 जुलाई को दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की समस्या आ सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से आने वाली 1900 मिमी व्यास की साउथ दिल्ली मुख्य पाइपलाइन पर मेंटेनेंस का काम 22 जुलाई सुबह 10 बजे से करीब 8 घंटे तक चलेगा। इस वजह से कुछ इलाकों में पानी की दिक्कत आ सकती है। इस वजह से 22 जुलाई की शाम कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी, जबकि 23 जुलाई की सुबह पानी का प्रेशर लो होगा।
पर्याप्त पानी का भंडारण करने की दी सलाह
दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि संबंधित क्षेत्रों के निवासी कृपया अपनी आवश्यकता के अनुसार पहले से पर्याप्त पानी का भंडारण कर लें। आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर निर्धारित हेल्पलाइन नंबरों पर अनुरोध करने पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इन इलाकों में नहीं आएगा पानी
- कैलाश नगर
- गांधी नगर
- CWG Village
- पटपड़गंज
- ओखला
- जाकिर नगर
- बटला हाउस
- DESU कॉलोनी
- निजामुद्दीन
- सिद्धार्थ एन्क्लेव
- भारती नगर
- मीराबाई पॉलिटेक्निक क्षेत्र
इन इलाकों में भी पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी
- रवींद्र नगर
- खान मार्केट
- काका नगर
- अलीगंज
- जोर बाग
- मोती बाग
- लोधी कॉलोनी फ्लैट्स
- प्रगति विहार
- दक्षिणपुरी
- SPA हॉस्टल
इन क्षेत्रों में भी पानी नहीं आएगा या कम प्रेशर रहेगा
- देवली
- अंबेडकर नगर
- जहापुर
- जैतपुर
- कालकाजी
- सराय नगर
- लाजपत नगर
- भोगल
- सराय काले खां
- अपोलो हॉस्पिटल क्षेत्र
- बदरपुर
- के और एल पॉकेट
- सरिता विहार
- जसोला
- मदनपुर खादर
- ग्रेटर कैलाश (साउथ)
इसके साथ ही इन क्षेत्रों पर भी असर रहेगा
- छतरपुर
- श्रीनिवासपुरी
- अमर कॉलोनी
- मालवीय नगर
- जाकिर नगर के आसपास
- अशोका पार्क के पास ढलान क्षेत्र
- मेन रोड
- लायंस हॉस्पिटल क्षेत्र
- खिजराबाद गांव
पानी की समस्या होने पर इन नबरों पर करें कॉल?
- मधुविहार: 22727812
- ग्रेटर कैलाश: 29234746
- गिरी नगर: 26473720
- छतरपुर (कुतुब): 65437020
- एलपी स्टेशन: 23370911, 23378761
- आरके पुरम: 26193218
- जल सदन: 29819035, 29814106
- वसंत कुंज: 26137216
- सेंट्रल कंट्रोल रूम: 1916, 23538495
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