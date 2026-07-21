Delhi Water Supply Cut: दिल्ली के इन इलाकों में कल नहीं आएगा पानी

दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में 22 जुलाई को जल आपूर्ति में समस्याएं आ सकती हैं। सोनिया विहार संयंत्र से पानी की मुख्य पाइपलाइन की मेंटेनेंस सुबह 10 बजे से शुरू होगी। कई इलाकों को पानी नहीं मिलेगा और दबाव कम रहेगा।

देखें लिस्ट, कहीं आपका मोहल्ला भी तो नहीं है शामिल

Delhi Water Supply Cut, (आज समाज), नई दिल्ली: कल यानी 22 जुलाई को दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की समस्या आ सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से आने वाली 1900 मिमी व्यास की साउथ दिल्ली मुख्य पाइपलाइन पर मेंटेनेंस का काम 22 जुलाई सुबह 10 बजे से करीब 8 घंटे तक चलेगा। इस वजह से कुछ इलाकों में पानी की दिक्कत आ सकती है। इस वजह से 22 जुलाई की शाम कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी, जबकि 23 जुलाई की सुबह पानी का प्रेशर लो होगा।

पर्याप्त पानी का भंडारण करने की दी सलाह

दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि संबंधित क्षेत्रों के निवासी कृपया अपनी आवश्यकता के अनुसार पहले से पर्याप्त पानी का भंडारण कर लें। आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर निर्धारित हेल्पलाइन नंबरों पर अनुरोध करने पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इन इलाकों में नहीं आएगा पानी

कैलाश नगर

गांधी नगर

CWG Village

पटपड़गंज

ओखला

जाकिर नगर

बटला हाउस

DESU कॉलोनी

निजामुद्दीन

सिद्धार्थ एन्क्लेव

भारती नगर

मीराबाई पॉलिटेक्निक क्षेत्र

इन इलाकों में भी पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी

रवींद्र नगर

खान मार्केट

काका नगर

अलीगंज

जोर बाग

मोती बाग

लोधी कॉलोनी फ्लैट्स

प्रगति विहार

दक्षिणपुरी

SPA हॉस्टल

इन क्षेत्रों में भी पानी नहीं आएगा या कम प्रेशर रहेगा

देवली

अंबेडकर नगर

जहापुर

जैतपुर

कालकाजी

सराय नगर

लाजपत नगर

भोगल

सराय काले खां

अपोलो हॉस्पिटल क्षेत्र

बदरपुर

के और एल पॉकेट

सरिता विहार

जसोला

मदनपुर खादर

ग्रेटर कैलाश (साउथ)

इसके साथ ही इन क्षेत्रों पर भी असर रहेगा

छतरपुर

श्रीनिवासपुरी

अमर कॉलोनी

मालवीय नगर

जाकिर नगर के आसपास

अशोका पार्क के पास ढलान क्षेत्र

मेन रोड

लायंस हॉस्पिटल क्षेत्र

खिजराबाद गांव

पानी की समस्या होने पर इन नबरों पर करें कॉल?

मधुविहार: 22727812

22727812 ग्रेटर कैलाश: 29234746

29234746 गिरी नगर: 26473720

26473720 छतरपुर (कुतुब): 65437020

65437020 एलपी स्टेशन: 23370911, 23378761

23370911, 23378761 आरके पुरम: 26193218

26193218 जल सदन: 29819035, 29814106

29819035, 29814106 वसंत कुंज: 26137216

26137216 सेंट्रल कंट्रोल रूम: 1916, 23538495

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