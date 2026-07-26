Delhi Weather Alert: दिल्ली-एनसीआर में अगले 5 दिन खूब होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

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Amit Upadhyay
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Delhi-NCR Rain Update: दिल्ली-NCR में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 27 जुलाई के लिए येलो अलर्ट, 28 और 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट और 30-31 जुलाई के लिए फिर से येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार से ही कई इलाकों में काले बादल छाए रहेंगे।
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है।

Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR में उमस और गर्मी से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। आसमान में छाए काले बादलों ने बारिश के संकेत दे दिए हैं। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश का अनुमान जताते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-NCR में 27 जुलाई से 31 जुलाई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।

दोपहर बाद बदला मौसम का मिजाज

रविवार दोपहर के बाद से ही दिल्ली के कई इलाकों में आसमान पर काले बादल छाने लगे हैं। तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव महसूस किया गया। कई जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वातावरण में नमी और अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इससे तापमान में गिरावट की संभावना है।

27 से 31 जुलाई तक IMD का अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली में 27 जुलाई के लिए येलो अलर्ट, जबकि 28 और 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 30 और 31 जुलाई के लिए फिर से येलो अलर्ट घोषित किया गया है। येलो और ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि राजधानी में अगले कुछ दिन मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। भारी बारिश के दौरान जलभराव, ट्रैफिक जाम और निचले इलाकों में पानी भरने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

दिल्ली-NCR में बढ़ सकती हैं मुश्किलें

बारिश जहां लोगों को गर्मी से राहत देगी, वहीं तेज बारिश के कारण दिल्ली-NCR में कुछ परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। सड़कों पर जलभराव, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होना और बिजली कटौती जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। खासकर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों को सलाह दी गई है कि बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम से जुड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखें।

मानसून की सक्रियता से बदला मौसम

मानसून की सक्रियता के चलते दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण बादल बनने की प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें। तेज बारिश या आंधी के समय खुले स्थानों पर जाने से बचें, जलभराव वाले रास्तों से दूरी रखें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। फिलहाल दिल्ली-NCR के लोगों को अगले पांच दिनों तक बारिश के लिए तैयार रहना होगा।