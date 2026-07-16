दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हेड कांस्टेबल की मौत, स्पीड गन लगाते वक्त हुआ हादसा

Delhi Hit-and-Run in Delhi: दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर बुधवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात थे और स्पीड गन लगाते वक्त एक्सीडेंट का शिकार हो गए। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने हिट एंड रन का मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।

Road Accident in Delhi: दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। राजधानी के सिंघु बॉर्डर पर तैनात ट्रैफिक के हेड कांस्टेबल अमित स्पीड मॉनिटरिंग के लिए स्पीड गन लगा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हेड कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गए। आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने घायल कांस्टेबल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक आउटर नॉर्थ दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी अमित सड़क पर वाहनों की स्पीड की मॉनिटरिंग कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आए एक वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही हेड कांस्टेबल घायल होकर सड़क पर गिर गए। इस एक्सीडेंट के बाद घायल पुलिसकर्मी को तुरंत नरेला स्थित राजा हरीश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस

हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, जिसके आधार पर एक्सीडेंट में शामिल वाहन की पहचान कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटनास्थल पर क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य और अन्य सबूत एकत्र किए हैं। जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और वाहन की रफ्तार कितनी थी। इस मामले में अलीपुर थाना पुलिस ने हिट एंड रन सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।