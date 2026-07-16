Weather Update: हरियाणा में गर्मी का यलो अलर्ट, पंजाब में हल्की बारिश, हिमाचल में बाढ़ की चेतावनी ! जानें IMD वेदर अपडेट

IMD Monsoon Updates: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर भारत में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी है। हरियाणा के 16 जिलों में गर्मी और उमस को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंजाब और चंडीगढ़ में हल्की बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई के बाद मानसून के दोबारा सक्रिय होने से कई राज्यों में बारिश बढ़ सकती है।

IMD North India Weather Update: पिछले सप्ताह कई राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिली थी, लेकिन अब मानसून की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। कई जगहों पर गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। 16 जुलाई को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मौसम अलग-अलग रंग दिखा रहा है। कई इलाकों में उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। IMD के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन इसके बाद मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है।

हरियाणा के 16 जिलों में गर्मी और उमस का अलर्ट

हरियाणा में 16 जुलाई को भी गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में लोगों को तेज उमस का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है।

पंजाब और चंडीगढ़ में हल्की बारिश से मिलेगी राहत

पंजाब और चंडीगढ़ में मानसून कमजोर रहने के कारण भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। अगले तीन दिनों तक कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन उमस बनी रहेगी। दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण लोगों को गर्मी महसूस होगी। मौसम विभाग का कहना है कि सप्ताह के अंत तक बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है।

हिमाचल में बारिश के साथ फ्लैश फ्लड का खतरा

हिमाचल प्रदेश में 16 जुलाई को कई स्थानों पर बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई से संवेदनशील क्षेत्रों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और नदियों के उफान की आशंका जताई है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला समेत कई पहाड़ी जिलों में लोगों और पर्यटकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

20 जुलाई के बाद फिर सक्रिय होगा मानसून

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून ट्रफ इस समय हिमालय की ओर खिसकी हुई है, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ी हैं। अनुमान है कि 19-20 जुलाई के बाद ट्रफ फिर दक्षिण की ओर लौटेगी। इसके बाद हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और कई इलाकों में अच्छी वर्षा दर्ज होने की संभावना है।