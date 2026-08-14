Delhi Traffic Alert: स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की ये सड़कें रहेंगी बंद, घर से निकलने से पहले चेक करें अपडेट

Delhi Traffic Advisory: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में 14 अगस्त की रात 11 बजे से लेकर 15 अगस्त को सुबह 11 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। 15 अगस्त को सुबह 10 बजे तक लाल किले और आसपास के कई प्रमुख रास्ते बंद रहेंगे। ओल्ड आयरन ब्रिज और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर भी बंद रहेंगे। दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा और एनसीआर से आने-जाने वाले लोग ट्रैवलिंग से पहले अपना रूट जरूर चेक करें।

Delhi Traffic Restrictions on August 15: देश में कल स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस मौके पर लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई बड़े बदलाव किए हैं। कुछ रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी, जबकि भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश और आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। दिल्ली से गाजियाबाद, हरियाणा और एनसीआर के दूसरे इलाकों के बीच सफर करने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऐसे लोगों को घर से निकलने से पहले अपना रूट तय कर लेना चाहिए, ताकि रास्ते में परेशानी न हो।

14 अगस्त की रात से भारी वाहनों पर रोक

दिल्ली में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक 14 अगस्त की रात 11 बजे से लागू होगी। यह प्रतिबंध 15 अगस्त को सुबह 11 बजे तक रहेगा। इस दौरान भारी वाहन दिल्ली के रास्ते होकर आने-जाने में परेशानी का सामना करेंगे। दिल्ली से होकर दूसरे राज्यों की तरफ जाने वाले भारी वाहनों के निर्धारित रूट भी प्रभावित रहेंगे। इसलिए ट्रक, बड़े मालवाहक वाहन और अन्य भारी वाहन चलाने वाले लोगों को पहले से वैकल्पिक रास्ते की जानकारी रखने की सलाह दी गई है।

यमुना पार के 2 प्रमुख पुल भी रहेंगे बंद

स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के तहत नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा जिले से जुड़े दो महत्वपूर्ण रास्तों पर भी ट्रैफिक बंद रहेगा। ओल्ड आयरन ब्रिज और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखा जाएगा। इन दोनों रास्तों का कनेक्शन दरियागंज और राजघाट की तरफ जाता है। इसलिए पूर्वी दिल्ली से इन इलाकों की ओर जाने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि पूर्वी दिल्ली से जुड़े अन्य रास्ते खुले रहेंगे। इसका मतलब यह है कि पूरे पूर्वी दिल्ली इलाके में ट्रैफिक बंद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कनेक्टिंग रूट पर प्रतिबंध रहेगा।

15 अगस्त को बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था

15 अगस्त को लाल किले के आसपास सुरक्षा के कारण सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद रहेगी। इन रास्तों पर केवल उन्हीं वाहनों को जाने की अनुमति होगी, जिनके पास वैध स्टिकर या अधिकृत पास होगा। इसलिए लाल किले, चांदनी चौक, राजघाट और कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को कार्यक्रम के दौरान इन रास्तों से बचने की सलाह दी गई है।

इन रास्तों पर भी ट्रैफिक रहेगा बंद

1. नेताजी सुभाष मार्ग

दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक नेताजी सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद रहेगी।

2. लोथियन रोड

GPO दिल्ली से छत्ता रेल चौक तक लोथियन रोड भी सामान्य वाहनों के लिए बंद रहेगा।

3. एसपी मुखर्जी मार्ग

HC सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक एसपी मुखर्जी मार्ग पर ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेगा।

4. चांदनी चौक रोड

फाउंटेन चौक से लाल किले तक चांदनी चौक रोड पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।

5. निषाद राज मार्ग

रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषाद राज मार्ग भी वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा।

6. रिंग रोड

राजघाट से ISBT, कश्मीरी गेट तक रिंग रोड का हिस्सा भी ट्रैफिक के लिए प्रभावित रहेगा।

7. एस्प्लेनेड रोड से जुड़ी लिंक रोड

एस्प्लेनेड रोड और नेताजी सुभाष मार्ग से जुड़ने वाली लिंक रोड पर भी ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए सलाह

दिल्ली ट्रैफिक व्यवस्था में इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा या एनसीआर के दूसरे हिस्सों से पुरानी दिल्ली और लाल किले की तरफ आते-जाते हैं। इसलिए 15 अगस्त को यात्रा करने वालों को घर से निकलने से पहले अपना रूट देख लेना चाहिए। खासकर सुबह के समय लाल किले और उसके आसपास के इलाकों की तरफ जाने से बचना बेहतर होगा। भारी वाहन चालकों के लिए 14 अगस्त की रात 11 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक का प्रतिबंध सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं, अन्य वाहन चालकों को 15 अगस्त को सुबह 10 बजे तक लाल किले और आसपास के प्रतिबंधित मार्गों का ध्यान रखना होगा। यात्रियों को पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग चुनने और पर्याप्त समय लेकर निकलने की सलाह दी है।