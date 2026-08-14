स्वतंत्रता दिवस पर BSNL का जबरदस्त ऑफर, 1 रुपया में मिल रहा सिम, 2,399 में 412 दिनों की वैलिडिटी

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Sudhanshu Chouhan
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देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अपने ग्राहकों के लिए इस साल स्वतंत्रता दिवस पर एक जबरदस्त तोहफा लेकर आई है। कंपनी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी 'फ्रीडम 2.0' स्कीम के तहत डिस्काउंट वाले प्लान की घोषणा की है।

BSNL Offers: देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अपने ग्राहकों के लिए इस साल स्वतंत्रता दिवस पर एक जबरदस्त तोहफा लेकर आई है। कंपनी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी ‘फ्रीडम 2.0’ स्कीम के तहत डिस्काउंट वाले प्लान की घोषणा की है।

1 रुपया में मिलेगा सिम कार्ड

BSNL के दक्षिण कन्नड़ टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट (DKTD) के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर हेमंत एस. बोरले ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के लिए एक खास ऑफर के तौर पर, 12 अगस्त से 12 सितंबर के बीच नए BSNL सिम कार्ड 1 रुपया में खरीदे जा सकते हैं। नए कनेक्शन में 24 दिनों के लिए अनलिमिटेड फ्री वॉयस कॉल के साथ हर दिन 1 GB डेटा और 100 SMS मिलते हैं।

2,399 में 412 दिनों की वैलिडिटी

मोबाइल फोन के लिए 2,399 रुपये का एक प्लान भी घोषित किया गया है, जिसमें 412 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉल, 2 GB डेटा और रोजाना 100 SMS मिलते हैं।

हर जगह लगाए जाएंगे टावर

प्रिंसिपल जनरल मैनेजर ने बताया कि BSNL के DKTD में अभी 4.75 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन कस्टमर हैं, जो रोजाना 42 TB डेटा इस्तेमाल करते हैं। टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट में लगभग 700 मोबाइल टावर काम कर रहे हैं। बोर्ले ने कहा कि दूर-दराज और दुर्गम गांवों में, जहां प्राइवेट ऑपरेटरों का नेटवर्क नहीं है, वहां 89 नए 4G बेस ट्रांससीवर स्टेशन (BTS) सफलतापूर्वक लगाए गए हैं।

BSNL जो 4G टेक्नोलॉजी लगा रहा है, उसे ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत विकसित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट में 4G नेटवर्क का लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार होने के बाद नेटवर्क को 5G में अपग्रेड किया जाएगा।

ब्रॉडबैंड ऑफर

बोर्ले ने कहा कि जो कस्टमर नया फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेंगे, उन्हें पहले महीने मुफ्त सर्विस मिलेगी। अगले तीन महीनों के लिए 100 रुपये की छूट मिलेगी (399 रुपये/महीना), और पांचवें महीने से रेग्युलर 499 रुपये वाला प्लान लागू होगा।