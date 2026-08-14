Punjab News: विहिप नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में NIA को बड़ी सफलता, मनवीर चढ़ा हत्थे

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एनआईए ने इस हत्या मामले के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।

Punjab News (आज समाज) चंडीगढ़: विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की हत्या के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एनआईए ने इस हत्या मामले के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है हत्या में संलिप्तता के आरोपी मनवीर राम उर्फ ​​आशु को गुरुवार को अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने NIA के लुक आउट सर्कुलर (LOC) के आधार पर हिरासत में लिया। इसके बाद एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

बब्बर खालसा ने रची साजिश

मामला (RC-06/2024/NIA/DLI) नांगल में स्थानीय विहिप नेता विकास प्रभाकर की हत्या से जुड़ा है। NIA ने 9 मई, 2024 को जांच अपने हाथ में ली थी और अब तक एक चार्जशीट के साथ-साथ दो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की हैं। NIA की जांच के मुताबिक, प्रभाकर की हत्या की साजिश जर्मनी में बैठे प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के हैंडलर्स हरजीत सिंह उर्फ ​​लड्डी और कुलबीर सिंह उर्फ ​​सिद्धू ने रची थी।

मनवीर ने उपलब्ध कराया हथियार

जांचकर्ताओं ने खुलासा किया है कि हत्या को अंजाम देने के लिए हथियार का इंतजाम करने की जिम्मेदारी मनवीर राम को दी गई थी। वह संयुक्त अरब अमीरात से काम करता था। मनवीर जर्मनी में बैठे हैंडलर्स और भारत में हथियार सप्लायरों व अन्य साथियों के बीच एक अहम कड़ी के तौर पर काम करता था।

NIA की जांच जारी

NIA ने यह भी पता लगाया है कि उसकी भूमिका विदेश में बैठे साजिशकर्ताओं और भारत में उनके ऑपरेटिव्स के बीच संपर्क कराने की थी, जिससे टारगेटेड किलिंग को अंजाम देने में मदद मिली। एजेंसी इस बड़ी साजिश और मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिकाओं की जांच जारी रखे हुए है।

कौन थे विकास प्रभाकर

विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा पंजाब के नांगल में विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष थे। 13 अप्रैल, 2024 को उनकी कन्फेक्शनरी की दुकान पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हाई-प्रोफाइल हत्या के बाद, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने विदेश में मौजूद ऑपरेटिव्स से जुड़ी एक टारगेटेड आतंकी साजिश की बड़ी जांच शुरू की।