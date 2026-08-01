Delhi Crime News: दिल्ली में 2 नाइजीरियन महिलाएं गिरफ्तार, ड्रग्स की करती थीं तस्करी, करोड़ों की कोकीन बरामद

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने ड्रग्स की तस्करी करते हुए 2 नाइजीरियाई महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में कोकीन बरामद की गई है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि दोनों महिलाएं एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क से जुड़ी थीं।

Nigerian Women Arrested With Cocaine: राजधानी दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने कार्रवाई करते हुए 2 नाइजीरियाई महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से भारी मात्रा में कोकीन बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि दोनों महिलाएं एक बड़े ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा थीं। फिलहाल पुलिस पूरे रैकेट का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है।

खुफिया सूचना पर हुई कार्रवाई

दिल्ली पुलिस को ड्रग्स तस्करी से जुड़ी एक अहम सूचना मिली थी, जिसके बाद रेलवे यूनिट ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जांच के दौरान दो विदेशी महिलाओं को रोका गया। पूछताछ और तलाशी लेने पर उनके कब्जे से भारी मात्रा में कोकीन बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और बरामद नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई को लंबे समय से जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया।

Delhi Police have arrested two Nigerian women, high quality huge cocaine recovered from their possession by Delhi Police Railway Unit. More details awaited. — ANI (@ANI) August 1, 2026

बरामद कोकीन की जांच जारी

पुलिस के अनुसार बरामद की गई कोकीन काफी हाई क्वालिटी है। फिलहाल इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अभी तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर बरामद कोकीन का कुल वजन और उसकी अनुमानित कीमत सार्वजनिक नहीं की है। जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगा रही हैं कि यह खेप भारत में कैसे पहुंची और इसे दिल्ली-एनसीआर में किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।

बड़े ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े हैं तार

जांच एजेंसियों को शक है कि यह मामला किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ा हो सकता है। पुलिस यह जानकारी जुटा रही है कि दोनों महिलाएं दिल्ली में कब से रह रही थीं, उनका स्थानीय संपर्क किससे था और उन्हें यह कोकीन किस चैनल के जरिए मिली। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन, यात्रा रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन और पुराने संपर्कों की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। पूछताछ के आधार पर आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। फिलहाल दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।