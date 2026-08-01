Best Food Combo: जानें कैसे सुपरफूड का काम करता है घी और चावल, तीनों दोषों को दूर कर शरीर को देता है पोषण

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर सेहत पीछे छूट जाती है। आयुर्वेद हमें बताता है कि हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत तीन दोषों- वात, पित्त और कफ के बीच के तालमेल पर निर्भर करती है।

Best Food Combo: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर सेहत पीछे छूट जाती है। आयुर्वेद हमें बताता है कि हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत तीन दोषों- वात, पित्त और कफ के बीच के तालमेल पर निर्भर करती है। जब ये ऊर्जा असंतुलित हो जाती हैं, तो हमें इसका एहसास होता है। ऐसे में हम एक ऐसे फूड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो इन तीनों दोषों में संतुलन बनाए रखता है। यह फूड है घी और चावल।

सुपरफूड माना जाता है घी और चावल

आयुर्वेद के अनुसार, घी और चावल का साधारण मेल ‘तीनों दोषों को दूर करने वाले सुपरफूड’ की तरह काम करता है। यह वात को शांत करता है, पित्त को ठंडा रखता है और कफ को बहुत ज्यादा बढ़ाए बिना शरीर को पोषण देता है। साथ ही, यह अग्नि (पाचन शक्ति) को बढ़ाता है और ओजस (जीवन शक्ति) का निर्माण करता है।

दोषों को कैसे संतुलित करता है घी और चावल

वात

घी में भारी, गर्म और तैलीय गुण होते हैं, जो रूखी और अनियमित वात ऊर्जा को शांत करते हैं।

पित्त

मीठे, ठंडे और शरीर को स्थिरता देने वाले चावल, ठंडे घी के साथ मिलकर गर्म और तेज पित्त को शांत करते हैं।

कफ

पुराना चावल हल्का और आसानी से पचने वाला होता है। घी की मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाली खूबी के साथ मिलकर यह भारी कफ के जमाव को रोकता है।

पाचन और जीवन शक्ति को बढ़ाना

अग्नि को प्रज्वलित करना

घी एक वाहक (अनुपान) के रूप में काम करता है जो पाचन अग्नि को बुझाए बिना पोषक तत्वों को शरीर के ऊतकों तक गहराई से पहुंचाता है।

ओजस को पोषण देना

इनका मेल शुद्ध और सूक्ष्म ऊर्जा (ओजस) बनाता है, जो इम्यूनिटी, ताकत और कोशिकाओं की उम्र बढ़ाने में मदद करता है।

आसानी से पचना

पके हुए चावल पेट के लिए सबसे आसानी से पचने वाले अनाजों में से एक हैं, जिससे शरीर के अंदर टॉक्सिन का जमाव कम होता है।