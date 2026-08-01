कड़े और कंगन भारतीय विरासत के अहम प्रतीक हैं, जिनकी जड़ें सिंधु घाटी और वैदिक परंपराओं से जुड़ी हैं। कड़ा पहनने की परंपरा मुख्य रूप से सिख धर्म और ज्योतिषीय मान्यताओं से संबंधित है। सिख परंपरा में यह 'ककार' (पहनावा) का हिस्सा है।

Know Your Tradition: कड़े और कंगन भारतीय विरासत के अहम प्रतीक हैं, जिनकी जड़ें सिंधु घाटी और वैदिक परंपराओं से जुड़ी हैं। कड़ा पहनने की परंपरा मुख्य रूप से सिख धर्म और ज्योतिषीय मान्यताओं से संबंधित है। सिख परंपरा में यह ‘ककार’ (पहनावा) का हिस्सा है, जबकि ज्योतिष में इसे धातु के अनुसार शुभ दिन और विधि से पहना जाता है। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था (ऋत), सुरक्षा और वैवाहिक शुभता का प्रतीक हैं।

वैदिक उत्पत्ति और आध्यात्मिक अर्थ

ब्रह्मांड का घेरा: बिना जोड़ वाला गोल आकार अनंतता, शाश्वतता और ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है।

ऊर्जा का प्रवाह: प्राचीन ग्रंथों में कलाई के गहनों को लगातार एक्यूप्रेशर और शरीर के भीतर जीवन शक्ति (प्राण) को बनाए रखने से जोड़ा गया है।

आध्यात्मिक जुड़ाव: हाथों पर सख्त धातु पहनने से आध्यात्मिक अनुशासन, ईमानदारी और सामाजिक कर्तव्य स्मरण रहता है।

विवाहित बनाम अविवाहित स्थिति से जुड़ी परंपराएं

विवाहित महिलाएं: विवाहित महिलाओं द्वारा सोने, लाख या कांच की चूड़ियों के रूप में कड़े पहनना परंपरा से जुड़ा है। ये पति की भलाई और लंबी उम्र के प्रतीक होते हैं।

अविवाहित लोग: अक्सर व्यक्तिगत स्थिरता, फोकस और सांस्कृतिक पहचान के लिए हल्के, सादे या एक ही धातु के कड़े पहनते हैं। इनका वैवाहिक प्रतीकों से कोई लेना-देना नहीं होता।

आध्यात्मिक/आस्था का नियम: सिख धर्म में वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी लिंगों के लोग आस्था के ‘पांच क’ में से एक के रूप में लोहे/स्टील का कड़ा पहनते हैं।

सोना बनाम चांदी (नियम और ऊर्जा)

सोना (सौर ऊर्जा): सोना, सूर्य और अग्नि तत्वों (तेजस) से जुड़ा है। पारंपरिक नियमों के अनुसार, सकारात्मक जीवन ऊर्जा को बढ़ाने और शरीर के निचले हिस्से की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए सोना केवल कमर से ऊपर पहनना चाहिए।

चांदी (चंद्र ऊर्जा): चंद्रमा, जल और शीतलता प्रदान करने वाले गुणों से जुड़ी है। चांदी स्थिरता और शांति देती है। भावनाओं को स्थिर करने और शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए इसे पारंपरिक रूप से कलाई या टखनों पर पहना जाता है।

क्षेत्रीय डिजाइनों वाले कड़े

पंजाबी/सिख: पंजाबी या सिख मोटे, बिना नक्काशी वाले स्टील या चांदी के कड़े पहनते हैं। ये मजबूती और समानता के प्रतीक माने जाते हैं।

राजस्थानी/गुजराती: राजस्थान या गुजरात में भारी सोने या लाख के कड़े पहने जाते हैं। इन पर शीशे का काम या जानवरों के चित्र (हाथी, मोर) बने होते हैं। माना जाता है कि ये बुरी नजर से बचाते हैं।

दक्षिण भारतीय: दक्षिण भारत के लोग मंदिर के डिजाइन वाले सोने या एंटीक चांदी के कड़े (कफ) पहनते हैं, जिन पर फूलों और देवी-देवताओं की बारीक नक्काशी होती है।