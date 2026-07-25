Delhi Liquor Shops Timings: दिल्ली में रात 8 बजे बंद हो जाएंगे शराब के ठेके, CJP प्रोटेस्ट के कारण सरकार का फैसला

Delhi Liquor Stores to Shut Early: दिल्ली में जंतर-मंतर पर जारी CJP प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने वीकेंड के लिए शराब की दुकानों की टाइमिंग में बदलाव किया है। अब राजधानी में शराब के ठेके रात 10 बजे के बजाय रात 8 बजे बंद होंगे।

Delhi Liquor Shop Timings Changed: राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। दिल्ली सरकार ने पुलिस के इनपुट के आधार पर वीकेंड के दौरान शराब की दुकानों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब दिल्ली में शराब के ठेके रात 10 बजे के बजाय रात 8 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। यह व्यवस्था फिलहाल वीकेंड तक लागू रहेगी। इससे पहले गुरुवार को भी राजधानी के कई इलाकों में शराब की दुकानें बिना किसी पूर्व सूचना के समय से पहले बंद कर दी गई थीं। अचानक हुई इस कार्रवाई के कारण कई ग्राहक दुकानों से वापस लौट गए थे। इसके बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया था।

पुलिस के इनपुट के बाद लिया गया फैसला

सूत्रों के अनुसार जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन और उससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रशासन को आवश्यक सुझाव दिए थे। इन्हीं इनपुट के आधार पर आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों को निर्धारित समय से 2 घंटे पहले बंद करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और संवेदनशील इलाकों में भीड़भाड़ को नियंत्रित करना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार दिल्ली में सभी लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें वीकेंड समाप्त होने तक रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। सामान्य परिस्थितियों में ये दुकानें रात 10 बजे तक संचालित होती हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर समय में अस्थायी बदलाव किया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन की पैनी नजर

जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। अधिकारियों के मुताबिक शराब की दुकानों के समय में किया गया यह बदलाव अस्थायी है और वर्तमान सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर लागू किया गया है। हालात सामान्य होने और सुरक्षा एजेंसियों से नई समीक्षा मिलने के बाद आगे के निर्णय लिए जाएंगे।