हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके घर में बचे हुए चावल से बस कुछ ही मिनटों में बन जाता है और टेस्टी इतना कि बस ऊंगलियां चाटते रह जाएं। तो चलिए, इसे बनाने का तरीका जानते हैं।

Rice Pakoda : हमारे यहां एक कहावत है- खाना इतना बनाओ कि बच भले ही जाए, लेकिन घटना नहीं चाहिए। लगभग हर घर के किचन में इसी सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। अब जब यह सिद्धांत फॉलो होगा, तो खाना बचना स्वाभाविक सी बात है। खासकर चावल का बच जाना तो आम बात है। अब इतनी महंगाई में अनाज को फेंकना भी सही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? अगर दूसरे दिन इस्तेमाल करेंगे, तो यह खराब हो जाएगा। ऐसे में हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके घर में बचे हुए चावल से बस कुछ ही मिनटों में बन जाता है और टेस्टी इतना कि बस ऊंगलियां चाटते रह जाएं। तो चलिए, इसे बनाने का तरीका जानते हैं।

किन-किन चीजों की होती है जरूरत:

1.25 कप बचे हुए पके चावल

2 चम्मच दही, अगर थोड़ी खट्टी हो, तो उत्तम

4.5 चम्मच बेसन

स्वाद के अनुसार नमक

चुटकी भर हल्दी पाउडर

1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

3/4 चम्मच जीरा पाउडर

1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च

1.5 चम्मच कटा पीसा हुआ साबुत धनिया

1/2 चम्मच चाट मसाला

1.5 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च

1 चम्मच कटा हुआ अदरक

1/4 चम्मच कटा हुआ ताजा धनिया

तलने के लिए तेल (नारियल या सरसों या रिफाइंड)

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