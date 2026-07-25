बचे हुए चावल से बनाएं कुरकुरे पकौड़े, स्वाद ऐसा कि ऊंगलियां चाटने को हो जाएं मजबूर, जानें बनाने का तरीका

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Sudhanshu Chouhan
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हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके घर में बचे हुए चावल से बस कुछ ही मिनटों में बन जाता है और टेस्टी इतना कि बस ऊंगलियां चाटते रह जाएं। तो चलिए, इसे बनाने का तरीका जानते हैं।

Rice Pakoda : हमारे यहां एक कहावत है- खाना इतना बनाओ कि बच भले ही जाए, लेकिन घटना नहीं चाहिए। लगभग हर घर के किचन में इसी सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। अब जब यह सिद्धांत फॉलो होगा, तो खाना बचना स्वाभाविक सी बात है। खासकर चावल का बच जाना तो आम बात है। अब इतनी महंगाई में अनाज को फेंकना भी सही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? अगर दूसरे दिन इस्तेमाल करेंगे, तो यह खराब हो जाएगा। ऐसे में हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके घर में बचे हुए चावल से बस कुछ ही मिनटों में बन जाता है और टेस्टी इतना कि बस ऊंगलियां चाटते रह जाएं। तो चलिए, इसे बनाने का तरीका जानते हैं।

किन-किन चीजों की होती है जरूरत:

  • 1.25 कप बचे हुए पके चावल
  • 2 चम्मच दही, अगर थोड़ी खट्टी हो, तो उत्तम
  • 4.5 चम्मच बेसन
  • स्वाद के अनुसार नमक
  • चुटकी भर हल्दी पाउडर
  • 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 3/4 चम्मच जीरा पाउडर
  • 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च
  • 1.5 चम्मच कटा पीसा हुआ साबुत धनिया
  • 1/2 चम्मच चाट मसाला
  • 1.5 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च
  • 1 चम्मच कटा हुआ अदरक
  • 1/4 चम्मच कटा हुआ ताजा धनिया
  • तलने के लिए तेल (नारियल या सरसों या रिफाइंड)

कुरकुरे पकौडे़ बनाने का तरीका:

  • एक बड़े बर्तन में बचा हुआ पका चावल डालें और उसे चम्मच में मिंज लें।
  • इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटा हुआ ताजा धनिया मिलाएं।
  • अब बेसन, दही और सभी सूखे मसाला मिला लें।
  • यह मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है, तो इसमें थोड़ा और बेसन मिला लें।
  • इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, लेकिन अगर आपको पकौड़े तुरंत बनाने हैं, तो बना सकते हैं।
  • कड़ाही में तेल गरम करें।
  • मिक्सचर को गोल-गोल आकार में पकौड़े की तरह बना लें और उसे तेल में मध्यम आंच पर तब तक तलें जब तक वह
  • सुनहरे रंग का और कुरकुरा न हो जाए।
  • अब पकौडे़ को तेल से बाहर निकालें और फालतू तेल को बाहर निकालने के लिए उसे टिश्यू पेपर पर रखकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें।
  • पकौड़ों को धनिये की चटनी या केचअप के साथ परोसें।