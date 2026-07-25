Dharmendra Pradhan Resigns: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, नीट पेपर लीक को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन

Dharmendra Pradhan Resigns: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले एक महीने से छात्र नीट पेपर लीक को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए प्रधान ने इस्तीफे की जानकारी साझा की है।

Dharmendra Pradhan Resigns: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी दी। पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही थी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। इन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने भी करीब 26 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद उन्होंने सूप पीकर भूख हड़ताल खत्म की थी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। मानसून सत्र की शुरुआत होते ही संसद में यह मामला गूंजने लगा और खूब हंगामा हुआ। आखिरकार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।

सोशल मीडिया पर पत्र जारी कर दी जानकारी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अचानक सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर करते हुए इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने पत्र में लिखा, “मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।”

नीट को लेकर भी पत्र में लिखी जरूरी बातें

उन्होंने पत्र में लिखा, “3 मई 2026 को हुई NEET-UG की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी (Computer-based-test) मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए whole of government approach के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही, छात्रों, अभिभावक और माता-पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई।”

नीट मामले पर पहले ही दिन से ली जिम्मेदारी

लेटर में शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, “पहले ही दिन से, इसपर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ।”

शिक्षा मंत्री ने पत्र में लिखा, “पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवाशक्ति ही, इस देश की असली ताकत है। देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।”

जल्द नए शिक्षा मंत्री का नाम हो सकता है तय

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी को लेकर जल्द नए निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस फैसले और आगे की प्रक्रिया पर विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं, विपक्ष और छात्र संगठनों ने इस घटनाक्रम को नीट पेपर लीक विवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया है, जबकि मामले पर आगे की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर सभी की नजर बनी हुई है।