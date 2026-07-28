Delhi Weather Today 28 July 2026 | Aaj Delhi Ka Mausam: दिल्ली वालों को कई दिन बाद गर्मी से राहत मिली है. अभी आसमान से तेज बारिश गिरी है, जिसके चलते लोगों ने राहत भरी सांस ली है.

Delhi Weather Today 28 July 2026 | Aaj Delhi Ka Mausam: दिल्ली और एनसीआर के लोगों की मंगलवार सुबह की शुरुआत सामान्य मौसम के साथ हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में मौसम ने ऐसा रुख बदला कि पूरे इलाके का नजारा बदल गया. सुबह से आसमान में हल्के बादल जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन करीब 11 बजे अचानक घने काले बादलों ने पूरे आसमान को अपनी चपेट में ले लिया. दिन के उजाले में ही अंधेरे जैसा माहौल बन गया और तेज ठंडी हवाएं चलने लगीं. लंबे समय से उमस और गर्मी से परेशान लोगों के लिए यह बदलाव किसी राहत से कम नहीं रहा. मौसम में आई इस ठंडक ने लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत दी, वहीं कई इलाकों में लोग बारिश का इंतजार करते भी नजर आए.

बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

भारत मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए गरज-चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और तेज बारिश हो रही है. विभाग के अनुसार, कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. इसके साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है. ऐसे मौसम में पेड़ों के गिरने, कमजोर होर्डिंग्स के उखड़ने और यातायात प्रभावित होने का खतरा बना रहता है. इसलिए लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है.

गर्मी और उमस से मिली राहत

पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थी. तेज धूप और नमी के कारण दिनभर बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने तापमान में गिरावट लाकर लोगों को राहत जरूर दी है. हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि तेज आंधी और बिजली गिरने जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं.