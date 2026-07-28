Amritsar Crime News : पिस्तौल व करोड़ों रुपए की हेरोइन सहित चार तस्कर काबू, इस तरह चला रहे थे तस्करी का कारोबार

अमृतसर पुलिस ने एक बार से सीमा पार से चल रहे नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आधुनिक हथियारों, हेरोइन और पांच लाख रुपए की ड्रग मनी सहित चार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए आरोपियों से 5 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से आॅपरेट किए जा रहे नशा व हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के चार सदस्यों को हथियारों, हेरोइन और ड्रग मनी सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने पांच आधुनिक .30 बोर पिस्तौल, 2.015 किलोग्राम हेरोइन तथा 5 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिट्टू कुमार उर्फ भैया (20), निवासी नई आबादी, अमृतसर, साहिब सिंह (21), निवासी गांव धगाणा तथा वर्तमान निवासी फतेह सिंह कॉलोनी, अमृतसर; संजीव कुमार उर्फ नन्नू (22), निवासी पिंक कॉलोनी, तरनतारन तथा संदीप कुमार उर्फ सन्नी (22), निवासी गांव छिद्दां, अमृतसर के रूप में हुई है।

प्रारंभिक जांच में यह आया सामने

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी सीमा पार से अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि नेटवर्क की आगे और पीछे की कड़ियों को जोड़ने तथा इस गिरोह से जुड़े अन्य सभी सहयोगियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को सूचना

इस अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने पहले आरोपी बिट्टू उर्फ भैया और साहिब सिंह को एक पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। बाद में उनकी निशानदेही पर दो और पिस्तौल बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित गतिविधियों में भी शामिल थे।

पूछताछ के दौरान जुड़ती गई कड़ियां

आरोपियों के खुलासे के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने दो अन्य आरोपियों संजीव कुमार उर्फ नन्नू और संदीप उर्फ सन्नी को 2.015 किलोग्राम हेरोइन तथा 5 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे बताया कि आगे की जांच के दौरान आरोपी संदीप उर्फ सन्नी के खुलासे के आधार पर पुलिस टीमों ने दो और पिस्तौल बरामद किए। सीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बिट्टू उर्फ भैया आर्म्स एक्ट और चोरी से संबंधित कई आपराधिक मामलों में वांछित है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी युवा हैं।