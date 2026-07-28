Who is Saransh Jain: पिता ने छुपाई कैंसर की बात, बेटे सारांश जैन ने टीम इंडिया में जगह बना पूरा किया सपना

Who is Saransh Jain: श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चुनी गई टीम में मध्यप्रदेश के सारांश जैन को जगह मिली है. उनको घरेलू क्रिकेट में ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से चयनकर्ताओं ने पहली बार मौका दिया है.

नई दिल्ली. श्रीलंका के दौरे पर खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है. वाशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी के चोटिल होने के बाद सबको इस बात की चिंता थी कि उनकी जगह किसे मौका दिया जाएगा. भारतीय क्रिकेट टीम ने अगले महीने होने वाले श्रीलंका दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में सबसे बड़ा सरप्राइज मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सरांश जैन रहे. उनको पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली.

सरांश को चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किया गया है. पिछले कई सीजन में घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद आखिरकार उन्हें टीम इंडिया की टेस्ट कैप का मौका मिला है. हाल ही में सरांश जैन भारत-ए टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर गए थे. दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज में पहले मुकाबले में उनका प्रदर्शन साधारण रहा. दूसरे मैच में उन्होंने छह विकेट झटके और नाबाद 70 रन बनाकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

घरेलू क्रिकेट में मचाया धमाल

आईपीएल के दौर में जहां कई खिलाड़ियों को टी20 लीग के जरिए पहचान मिली, वहीं सरांश जैन ने पूरी तरह घरेलू क्रिकेट के दम पर अपनी जगह बनाई. मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और इंडिया-ए के लिए बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजर में बनाए रखा और अब उनकी मेहनत रंग लाई है.

रणजी ट्रॉफी में रहा शानदार प्रदर्शन

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन सरांश जैन के करियर का सबसे बेहतरीन सीजन रहा. उन्होंने 7 मैच खेलकर 58 की औसत से 518 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतकीय पारी देखने को मिली जबकि तीन अर्धशतक भी जमाया. बल्ले से धमाकेदार खेल दिखाने वाले इस खिलाड़ी ने इस दौरान 30 विकेट भी चटकाए. वह मध्य प्रदेश के लिए इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे.

पिता की प्रेरणा ने बदली जिंदगी

सारांश जैन की सफलता के पीछे उनके परिवार का बड़ा योगदान रहा है. 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनके परिवार ने उनसे पिता के कैंसर और सर्जरी की बात छिपाकर रखी ताकि उनका ध्यान क्रिकेट से न हटे. भारत लौटने पर उनके पिता ने उन्हें एक भावुक संदेश दिया था. “मैं अब ठीक हूं बेटा. तुम अच्छा खेलोगे तो मैं और जल्दी ठीक हो जाऊंगा.”

यह संदेश सरांश के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया. सारांश के फर्स्ट क्लास करियर पर नजर डालें तो अब तक मध्य प्रदेश के लिए कुल 54 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से दम दिखाया है. उन्होंने 2223 रन बनाए हैं जिसमें 2 शतकीय पारी शामिल है. उन्होंने 14 फिफ्टी भी जमाई. विकटों की बात करें तो उन्होंने 188 बैटर को पवेलियन का रास्ता दिखाया है. अब श्रीलंका दौरे पर सरांश जैन के पास भारतीय टेस्ट टीम के लिए डेब्यू करने और घरेलू क्रिकेट की सफलता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोहराने का सुनहरा मौका होगा.