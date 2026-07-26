Delhi Water Supply: आज दिल्ली के इन इलाकों में पानी की सप्लाई होगी प्रभावित, पहले से कर लें तैयारी, चेक करें लिस्ट

Delhi Water Supply Advisory: दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार 26 जुलाई 2026 तक ख्याला मेन पर 900 मिमी व्यास की नई पाइपलाइन को जल नेटवर्क से जोड़ने के काम चल रहा है। इसके कारण राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।

Delhi Water Supply Update Today: राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के अनुसार ख्याला मेन पर नई 900 मिमी व्यास की पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन का कार्य किए जाने के कारण राजधानी के कई क्षेत्रों में 25 जुलाई की सुबह से 26 जुलाई 2026 की सुबह तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इस दौरान कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रह सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर कम प्रेशर के साथ जलापूर्ति होने की संभावना है। जल बोर्ड ने लोगों से पहले से पर्याप्त पानी स्टोर करने और उसका सावधानीपूर्वक उपयोग करने की अपील की है।

क्यों प्रभावित होगी पानी की सप्लाई?

दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार ख्याला मेन पर दो स्थानों पर नई 900 मिमी पाइपलाइन को मौजूदा जलापूर्ति नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। यह कार्य पंजाबी बाग क्लब के सामने श्मशान घाट के पास और मोती नगर रेड लाइट के निकट एमसीडी जन्माष्टमी ग्राउंड में किया जा रहा है। इस तकनीकी कार्य के दौरान संबंधित पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद रखना आवश्यक है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। विभाग का कहना है कि यह कार्य भविष्य में बेहतर और सुचारु जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

इन इलाकों में प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई

इंद्रपुरी

टोडापुर गांव

नारायणा गांव

कृषि कुंज

मानसरोवर गार्डन

एमईएस (MES) क्षेत्र

एचएमपी कॉलोनी (कीर्ति नगर BPS/UGR क्षेत्र)

पंजाबी बाग BPS/UGR के अंतर्गत आने वाले कुछ इलाके

तिलक नगर

राजौरी गार्डन

ख्याला

विष्णु गार्डन

जेजे कॉलोनी, ख्याला

रवि नगर

चांद नगर

आसपास के अन्य क्षेत्र

जरूरत पर ऐसे मंगवा सकते हैं पानी का टैंकर

अगर किसी क्षेत्र में पानी की अधिक आवश्यकता हो, तो दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नागरिक 1916 हेल्पलाइन के अलावा 23527679, 23538495 और 23634469 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाबी बाग, शिवाजी एन्क्लेव और पश्चिम विहार स्थित स्थानीय जल बोर्ड कार्यालयों में भी टैंकर की मांग दर्ज कराई जा सकती है।

दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से की अपील

दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से पानी का सोच-समझकर उपयोग करने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि मरम्मत और इंटरकनेक्शन का कार्य पूरा होते ही जलापूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। साथ ही लोगों से अनुरोध किया गया है कि अनावश्यक रूप से पानी की बर्बादी न करें और केवल जरूरत के अनुसार ही पानी का इस्तेमाल करें। जल बोर्ड ने अस्थायी असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है।