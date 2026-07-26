Punjab CM News : आज पंजाब पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा : मान

पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से न केवल पंजाब में विकास कार्यों की निरंतरता बारे विस्तार से बताया है बल्कि उन्होंने मोगा में एक जनसभा में विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया है। मान ने कहा कि आज पंजाब में चारों तरफ विकास हो रहा है और पंजाब पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा है।

प्रदेश के 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही, प्रदेश के हर खेत तक जल्द पहुंचेगा नहरी पानी

Punjab CM News (आज समाज), मोगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उनकी सरकार 2022 से लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। मान ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में एक समान विकास कार्य हो रहे हैं। पब्लिक को हर जरूरी सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। यही कारण है कि आज पंजाब पूरे जोश के साथ विकास पथ पर अग्रसर है और आगे बढ़ रहा है। मोगा के गांव चड़िक में आयोजित एक ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 प्रतिशत घरों के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है।

इसके साथ ही 10 लाख रुपये की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, नहरी सिंचाई का रिकार्ड विस्तार, मेरिट के आधार पर पारदर्शी सरकारी भर्ती तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे क्रांतिकारी कदमों ने जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव लाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही हम प्रदेश के हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के प्रयास में है। उन्होंने कहा कि 2022 तक केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए होता था। अब यह आंकड़ा 88 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।

विपक्षी पार्टियां दूल्हे के बिना बारात की तरह

लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये विपक्षी पार्टियां दूल्हे के बिना बारात की तरह हैं। हालांकि ये सत्ता के लिए लड़ रही हैं, लेकिन इनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो सबको स्वीकार हो। शिरोमणि अकाली दल पहले ही तीन-चार गुटों में बंट चुका है, जबकि कांग्रेस के नेता एक-दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते।

यह सत्ता के भूखे ये नेता केवल पंजाब की दौलत लूटने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब के जागरूक लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे।अकाली दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “सुखबीर सिंह बादल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े-लिखे नेता हैं, जिन्हें राज्य के बुनियादी भूगोल का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी वे यहां राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बाकी सब छोड़िए, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य की मुख्य फसलों में भी अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पंजाब के बुनियादी मुद्दों की बहुत कम समझ है।

कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल मेरे खिलाफ एकजुट

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने नशे के कारोबार को संरक्षण देकर पंजाब की पीढ़ियों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, “इन नेताओं ने न केवल नशा तस्करों को संरक्षण दिया, बल्कि रिपोर्टों के अनुसार नशा बेचने या बांटने के लिए सरकारी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया।

उन्होंने अपने निजी हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जो अक्षम्य अपराध है।मुख्यमंत्री ने कहा, “ये उन ताकतों के साथ मिले हुए हैं जो सिख पंथ और पंजाब के विरोधी हैं। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं क्योंकि वे मेरी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी पहलों से खार खाते हैं।