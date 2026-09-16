Delhi News: दिल्ली में छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान बवाल, दो छात्र घायल, फायरिंग की सूचना से हड़कंप

Delhi Student Election Row: राजधानी के भारत नगर इलाके में सत्यवती कॉलेज के छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान बवाल हो गया। झगड़े और फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस को दो घायल छात्र मिले, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से दो क्षतिग्रस्त कारें मिली हैं।

Delhi Student Poll Violence: दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के भारत नगर इलाके में मंगलवार को छात्र संघ चुनाव के प्रचार के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के दौरान फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस में भी हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस को दो घायल छात्र मिले, जिन्हें इलाज के लिए दीप चंद बंधु अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक घायल छात्रों की पहचान सत्यवती कॉलेज के 19 वर्षीय अंश और भविष्य चौधरी के रूप में हुई है। दोनों छात्र कॉलेज के चुनाव के प्रचार में सक्रिय थे। वजीरपुर गांव के पास चुनाव प्रचार के दौरान विवाद हो गया।

फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही भारत नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके का जायजा लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों के मुताबिक मामले में फायरिंग और मारपीट की सूचना मिली थी। हालांकि घटना में गोली चलने की परिस्थितियों और इसकी पुष्टि से जुड़े तथ्यों की जांच अभी जारी है। मौके पर पुलिस को दो क्षतिग्रस्त कारें भी मिलीं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि विवाद के दौरान वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों कारें किसकी हैं और उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा।

क्राइम टीम और FSL ने जुटाए सबूत

घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। जांच टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर उपलब्ध साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस इन सबूतों के जरिए विवाद के दौरान घटनाओं के क्रम को समझने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई, मौके पर कौन-कौन लोग मौजूद थे और छात्रों के घायल होने की परिस्थितियां क्या थीं।

जांच के दायरे में छात्र संघ चुनाव प्रचार

पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में घटना का संबंध सत्यवती कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के प्रचार से सामने आया है। दोनों घायल छात्र चुनाव प्रचार में शामिल थे। हालांकि पुलिस फिलहाल सिर्फ चुनावी विवाद के एंगल तक जांच सीमित नहीं रख रही है और घटना से जुड़े अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल कर रही है। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है। DUSU चुनाव 18 सितंबर को होने हैं और मतगणना एवं परिणाम 19 सितंबर को घोषित किए जाने हैं। चुनाव को लेकर कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसरों में प्रचार गतिविधियां तेज हैं।