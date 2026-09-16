Ganesh Chaturthi: एक्ट्रेस करीना कपूर ने दिखाई गणेश चतुर्थी की झलक, सैफ और जेह ने मिलकर बनाई बप्पा की मूर्ति

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Amit Upadhyay
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Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी के मौके पर करीना कपूर खान ने अपने परिवार के खास सेलिब्रेशन की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की। फोटोज में सैफ अली खान बेटे जेह के साथ गणेश जी की मूर्ति बनाते नजर आए। करीना ने बताया कि बप्पा की मूर्ति बनाने में जेह ने भी पापा का साथ दिया।
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एक्ट्रेस करीना कपूर ने गणेश चतुर्थी की कुछ तस्वीरें इंस्टा पर शेयर की हैं।

Ganesh Chaturthi With Saif and Jeh: देशभर में गणेश चतुर्थी का उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बॉलीवुड सितारे भी अपने-अपने अंदाज में बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। इसी बीच करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के गणेश उत्सव की खास झलक शेयर की है। तस्वीरों में सैफ अली खान और उनके छोटे बेटे जहांगीर अली खान यानी जेह गणेश जी की मूर्ति तैयार करते नजर आ रहे हैं।

करीना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं। पहली तस्वीर में सैफ सफेद कुर्ता-पायजामा पहने पूरे मन से गणेश जी की मूर्ति बनाते दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर में करीना ने बताया कि इस खास काम में सैफ अकेले नहीं थे, बल्कि पांच साल के जेह ने भी अपने पिता का साथ दिया। करीना ने तस्वीर के साथ जेह का जिक्र करते हुए लिखा कि उनके ‘जेह बाबा’ ने यह मूर्ति बनाई है और सभी को गणेश चतुर्थी की शांति और खुशियों की शुभकामनाएं दीं। परिवार की इस झलक को सोशल मीडिया पर फैंस का भी प्यार मिल रहा है।

जेह की शरारतों का जिक्र करती हैं करीना

करीना इससे पहले कई मौकों पर अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह के स्वभाव को लेकर बात कर चुकी हैं। अभिनेत्री ने बताया है कि बच्चों में उन्हें और सैफ दोनों की झलक दिखाई देती है। जेह को लेकर करीना ने उनके चुलबुले और शरारती स्वभाव का जिक्र किया है, जबकि तैमूर के सेंस ऑफ ह्यूमर और व्यक्तित्व में उन्हें सैफ की छाप नजर आती है। हाल ही में करीना ने यह भी बताया कि घर पर वह और सैफ अपने काम को लेकर एक-दूसरे से खुलकर राय साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों की अभिनय शैली अलग है और कभी-कभी किसी स्क्रिप्ट को लेकर उनकी राय भी अलग हो जाती है।

2012 में हुई थी करीना-सैफ की शादी

करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी अक्टूबर 2012 में हुई थी। दोनों के दो बेटे हैं- तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान। सैफ की पहली शादी अभिनेत्री अमृता सिंह से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हैं। करीना और सैफ लंबे समय से निजी जिंदगी और फिल्मी करियर के बीच संतुलन बनाए हुए हैं। दोनों ही अपने बच्चों की तस्वीरें और निजी पलों को लेकर आमतौर पर काफी सतर्क रहते हैं, इसलिए परिवार के किसी खास मौके की झलक सामने आने पर फैंस की दिलचस्पी बढ़ जाती है।

‘दायरा’ को लेकर चर्चा में हैं करीना

वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘दायरा’ को लेकर चर्चा में हैं। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में करीना के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में दोनों कलाकार पुलिस अधिकारियों के किरदार में नजर आएंगे और कहानी अपराध, जांच तथा कानून और न्याय के बीच के सवालों को केंद्र में रखती है। ‘दायरा’ 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। दूसरी ओर सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सैफ के साथ अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। यह जोड़ी करीब 18 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ दिखाई दी है।