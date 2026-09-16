Bigg Boss 20: आसिफ-उदीति की लड़ाई से मचा बवाल, इन कंटेस्टेंट्स पर मंडराया एलिमिनेशन का खतरा

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 का 8वां दिन ड्रामा, बहस और नॉमिनेशन प्रक्रिया में आए बड़े ट्विस्ट से भरपूर रहा. शुरुआत में माहौल सामान्य था, लेकिन आसिफ खान और उदीति सिंह के बीच हुई बहस ने घर का माहौल गरमा दिया. इसके बाद नॉमिनेशन को लेकर हुई कथित गुप्त चर्चा ने पूरा खेल ही बदल दिया.
आसिफ खान और उदीति सिंह की बहस
दिन की शुरुआत में आसिफ खान और उदीति सिंह के बीच हाई-फाइव को लेकर विवाद हुआ. आसिफ ने मजाक में उदीति के हाथ पर ताली मारी, लेकिन उदीति को यह व्यवहार पसंद नहीं आया. उन्होंने इसे जानबूझकर किया गया व्यवहार बताया और आसिफ के जरूरत से ज्यादा दोस्ताना रवैये पर भी सवाल उठाया.
आसिफ ने अपनी हरकत के लिए माफी मांगी, लेकिन बात तुरंत खत्म नहीं हुई. बातचीत आगे बढ़ने पर उन्होंने कहा कि वह उदीति से दो फीट की दूरी बनाए रखेंगे और आगे बातचीत को ज्यादा औपचारिक रखेंगे.
बिग बॉस ने खोली नॉमिनेशन प्लानिंग की पोल
एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट नॉमिनेशन टास्क के दौरान आया. घरवालों को रूम 20 में बुलाकर दो-दो कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट करने को कहा गया. अमरपाली ने अरिश्फा और माहि का नाम लिया, जबकि माहि ने अमरपाली और लव को नॉमिनेट किया. आसिफ ने अमन और उदीति को चुना.
हालांकि, वोटिंग पूरी होने के बाद बिग बॉस ने टास्क ही रद्द कर दिया. उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन को लेकर पहले से चर्चा और प्लानिंग करना नियमों के खिलाफ है. इसके बाद युंग डीएसए, रोहेड़ खान, आसिफ खान और स्काउट की बातचीत की फुटेज दिखाई गई.
रोहेड़, आसिफ और स्काउट सीधे नॉमिनेट
गुप्त चर्चा के बाद बिग बॉस ने रोहेड़ खान, आसिफ खान और स्काउट को सीधे एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट कर दिया. कप्तान होने के कारण युंग डीएसए इस सजा से बच गए. इस फैसले के बाद घर में फिर बहस शुरू हो गई और नॉमिनेशन के मूल नतीजे अप्रासंगिक हो गए.
अमरपाली दुबे और अमन गांधी में टकराव
इसके बाद अमरपाली दुबे और अमन गांधी के बीच तीखी बहस हुई. शुरुआत एक-दूसरे के लुक और आवाज पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से हुई, लेकिन बातचीत बाद में बाहर के काम और कानूनी मामलों तक पहुंच गई.
अमरपाली ने अमन को उनके सेट से जुड़ी बातें सामने लाने की चेतावनी दी. अमन ने इसका विरोध किया और कहा कि शो के बाहर की कुछ बातों पर चर्चा नियमों के खिलाफ हो सकती है. बाद में अमरपाली ने लव से कहा कि उन्होंने सेट का जिक्र केवल अमन को डराने के लिए किया था और वास्तव में कुछ उजागर करने का इरादा नहीं था.
बिग बॉस 20 कहां देखें?
सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला बिग बॉस 20 कंटेस्टेंट्स की साझा जिंदगी, टास्क, नॉमिनेशन और एलिमिनेशन पर आधारित है. शो का प्रसारण Colors TV पर रात 10:30 बजे और JioHotstar पर रात 9 बजे होता है.