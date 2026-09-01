Toxic Box Office Collection Day 6: सोमवार को धड़ाम हुई कमाई, जानें यश की फिल्म का छठे दिन का कलेक्शन

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Sanskriti Jaipuria
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Toxic Box Office Collection Day 6: ‘Toxic’ की कमाई में छठे दिन बड़ी गिरावट दर्ज हुई. फिल्म ने सोमवार को कितना आकड़ा पार किया है. आइए जानते हैं.

Toxic Box Office Collection Day 6: Toxic में यश और कियारा आडवाणी की जोड़ी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब तो हुई, लेकिन पहले सोमवार को फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. शानदार ओपनिंग के बाद फिल्म लगातार अपनी रफ्तार बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही है. वीकेंड के बाद दर्शकों की मिली-जुली से नकारात्मक प्रतिक्रिया का असर अब बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

Toxic का छठे दिन का कलेक्शन

Sacnilk के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, Toxic ने छठे दिन भारत में 7.45 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. फिल्म ने सोमवार को देशभर में 13,400 शोज के साथ यह कलेक्शन दर्ज किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 221.55 करोड़ रुपये हो गई है.

वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 264.80 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. सोमवार को विदेशों में फिल्म ने 2 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. इसके साथ ही ओवरसीज कमाई 39.25 करोड़ रुपये और फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 304.05 करोड़ रुपये हो गया है.

किस भाषा में कितनी कमाई?

सोमवार को हिंदी वर्जन सबसे बड़ा योगदान देने वाला रहा. हिंदी में फिल्म ने 9,578 शोज से 4.40 करोड़ रुपये नेट कमाए और ऑक्यूपेंसी 16 प्रतिशत रही.

कन्नड़ वर्जन ने 1,123 शोज से 2 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि ऑक्यूपेंसी 27 प्रतिशत रही. तेलुगु वर्जन ने 1,396 शोज से 68 लाख रुपये और 20 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की. तमिल वर्जन ने 1,081 शोज से 30 लाख रुपये कमाए. वहीं मलयालम वर्जन की कमाई 7 लाख रुपये रही.

KGF Chapter 2 से कितना पीछे Toxic?

यश की पिछली बड़ी फिल्म KGF: Chapter 2 ने रिलीज के शुरुआती पांच दिनों में भारत में 430.15 करोड़ रुपये नेट कमाए थे. इसके मुकाबले Toxic छह दिनों में 221.55 करोड़ रुपये तक ही पहुंच सकी है.

Toxic के बारे में

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी Toxic में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया नजर आती हैं. संगठित अपराध की दुनिया पर आधारित यह फिल्म एक गैंगस्टर के सत्ता और हिंसा के बीच बढ़ते सफर को दिखाती है. फिल्म की कहानी और किरदारों के ट्रीटमेंट को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली से नकारात्मक रही हैं.

 