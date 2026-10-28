Chandigarh Traffic Advisory: दिवाली पर चंडीगढ़ में जाम से बचने के लिए खास इंतजाम, 8 नवंबर तक एडवाइजरी जारी

Diwali Traffic Alert in Chandigarh: दिवाली पर ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से बचाने के लिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 28 अक्टूबर से 8 नवंबर तक विशेष एडवाइजरी लागू की है। सेक्टर-8 से सेक्टर-47 और मनीमाजरा के प्रमुख बाजारों के पास सरकारी स्कूलों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

Chandigarh Diwali Traffic Plan 2026: दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में जाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले पार्किंग की जगह जरूर तय कर लें। त्योहार के दौरान चंडीगढ़ के बाजारों में लोगों की भीड़ और गाड़ियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इससे सड़कों पर जाम लग सकता है और पार्किंग ढूंढने में भी परेशानी हो सकती है। इसी समस्या को कम करने के लिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ये निर्देश 28 अक्टूबर से 8 नवंबर तक लागू रहेंगे। बाजारों के पास कई सरकारी स्कूलों और एक सरकारी कॉलेज की पार्किंग का इस्तेमाल करने की व्यवस्था की गई है।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिवाली और त्योहारी सीजन में सेक्टर-17, सेक्टर-19, सेक्टर-22, सेक्टर-34 और दूसरे प्रमुख बाजारों में भीड़ बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग सकती हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे बाजार जाने से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाएं और व्यस्त समय में निकलने से बचें। पुलिस ने यह भी कहा है कि जहां बाजार पास में हो, वहां गाड़ी ले जाने के बजाय पैदल जाना बेहतर रहेगा। अगर परिवार या दोस्तों के साथ खरीदारी करने जा रहे हैं, तो एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करें। इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी और जाम की समस्या घटाने में मदद मिलेगी।

सड़क, फुटपाथ पर गाड़ी खड़ी न करें

ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि गाड़ी सड़क किनारे मनमाने तरीके से खड़ी नहीं करनी चाहिए। वाहन केवल तय पार्किंग वाली जगह पर ही खड़ा करें। सड़क पर गलत पार्किंग करने से दूसरे वाहनों को निकलने में परेशानी होती है और जाम बढ़ सकता है। फुटपाथ और साइकिल ट्रैक पर भी गाड़ी खड़ी करना मना है। ये जगहें पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए होती हैं। नियम तोड़ने पर पुलिस गाड़ी को क्रेन से उठवा सकती है या उस पर क्लैंप लगा सकती है। इसलिए बाजार पहुंचने से पहले पार्किंग की जगह तय कर लें, ताकि बाद में परेशानी न हो।

गाड़ी में नकदी, कीमती सामान न छोड़ें

पुलिस ने वाहन चालकों को एक और जरूरी सलाह दी है। बाजार में खरीदारी करने जाते समय अपनी गाड़ी में नकदी, मोबाइल, लैपटॉप या कोई अन्य कीमती सामान छोड़कर न जाएं। गाड़ी को केवल अधिकृत पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें। बाजारों के पास जिन सरकारी स्कूलों और कॉलेज की पार्किंग को इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है, वहां भी वाहन सही तरीके से खड़ा करें। वाहन में छोड़े गए सामान के खोने या चोरी होने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं होगी।

गाड़ी टो हो जाए या क्लैंप लगे तो क्या करें?

अगर गलत पार्किंग के कारण आपकी गाड़ी टो कर ली जाती है या उस पर क्लैंप लगा दिया जाता है, तो घबराने के बजाय ट्रैफिक पुलिस से संपर्क करें।

ट्रैफिक हेल्पलाइन: 1073

पुलिस आपातकालीन नंबर: 112

बाजारों के पास कहां मिलेगी पार्किंग?

त्योहारी भीड़ को देखते हुए चंडीगढ़ में कई सरकारी स्कूलों और एक सरकारी कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। स्कूलों में पार्किंग स्कूल की छुट्टी के बाद और छुट्टियों के दिन पूरे दिन उपलब्ध रहेगी। नीचे बाजार के हिसाब से पार्किंग की जगहों की जानकारी दी गई है।

सेक्टर-8 से सेक्टर-22 तक पार्किंग की व्यवस्था

सेक्टर-8 मार्केट: राजकीय मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 8-बी।

सेक्टर-15 मार्केट: राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 15-सी, गुरुद्वारा साहिब के पास।

सेक्टर-18 मार्केट: राजकीय गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 18-डी।

सेक्टर-19 मार्केट: राजकीय हाई स्कूल, सेक्टर 19-डी और राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 19-सी।

सेक्टर-20 मार्केट: राजकीय गर्ल्स मॉडल सीनियर स्कूल, सेक्टर 20-बी; राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और राजकीय मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 20-डी।

सेक्टर-22 मार्केट: राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 22-ए और राजकीय मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 22-सी।

सेक्टर-29 से सेक्टर-38 तक पार्किंग की व्यवस्था

सेक्टर-29 मार्केट: राजकीय मॉडल हाई स्कूल और राजकीय हाई स्कूल, सेक्टर 29-बी; राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 29-ए।

सेक्टर-30 मार्केट: राजकीय मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 30।

सेक्टर-32 मार्केट: राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 32-सी।

सेक्टर-34 मार्केट: राजकीय मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 34-सी।

सेक्टर-35 मार्केट: जीएमएच स्कूल, सेक्टर 35-डी और राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 35-सी।

सेक्टर-36 मार्केट: जीएमएच स्कूल, सेक्टर 36-सी।

सेक्टर-37 मार्केट: जीएमएच स्कूल और जीएमएस, सेक्टर 37-सी।

सेक्टर-38 मार्केट: जीएमएच स्कूल, सेक्टर 38-डी।

सेक्टर-40 से सेक्टर-47 तक पार्किंग की व्यवस्था

सेक्टर-40 मार्केट: जीएमएच स्कूल, सेक्टर 40-ए और राजकीय मॉडल स्कूल, सेक्टर 40-बी।

सेक्टर-41 मार्केट: राजकीय मॉडल स्कूल, सेक्टर 41-डी, बधेड़ी।

सेक्टर-44 मार्केट: राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 44।

सेक्टर-45 मार्केट: राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 45-डी।

सेक्टर-46 मार्केट: राजकीय कॉलेज, सेक्टर 46 की पार्किंग और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 46-डी।

सेक्टर-47 मार्केट: राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 47-सी।

मनीमाजरा में भी मिलेगी पार्किंग की सुविधा

मनीमाजरा के बाजार में खरीदारी करने जाने वाले लोग राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मनीमाजरा और राजकीय मॉडल हाई स्कूल, मनीमाजरा की निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, बस स्टैंड के पास स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में भी पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार पहुंचने से पहले पार्किंग की जगह की पुष्टि कर लें और स्कूल के निर्धारित समय का ध्यान रखें।