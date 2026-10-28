PNB Fraud Case: ग्रेटर नोएडा में बैंक खातों से करोड़ों रुपये गायब होने का आरोप, मैनेजर समेत 5 कर्मचारी सस्पेंड

PNB Bank Fraud in Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के ऐच्छर गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में खाताधारकों की करोड़ों रुपये की रकम गायब होने का मामला सामने आया है। एक खाताधारक ने पिता के खाते में जमा करीब 94 लाख रुपये की जगह केवल 16 हजार रुपये बचे थे।

Greater Noida PNB Scam News: ग्रेटर नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की एक शाखा में खाताधारकों की जमा पूंजी से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। कई ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि उनकी जानकारी के बिना फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) तोड़ दी गईं और खातों से लाखों रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। सबसे चौंकाने वाला मामला एक ऐसे खाताधारक का है, जिसके पिता के खाते में करीब 94 लाख रुपये जमा थे, लेकिन निकासी के लिए बैंक पहुंचने पर खाते में सिर्फ 16 हजार रुपये शेष होने की जानकारी मिली।

मामला सामने आने के बाद पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक समेत पांच कर्मचारियों को सस्पेंड किए जाने की खबर है। पुलिस ने भी खाताधारकों की शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। शुरुआत में गड़बड़ी की रकम करीब 35 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि कुछ खाताधारकों और किसान संगठनों ने इससे भी अधिक रकम प्रभावित होने का दावा किया है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है।

कहां सामने आया हेराफेरी का मामला?

यह मामला ग्रेटर नोएडा के ऐच्छर गांव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की उस शाखा से जुड़ा है, जिसे सेक्टर पाई-1 क्षेत्र की शाखा के रूप में भी बताया जा रहा है। यह क्षेत्र बीटा-2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां आसपास के ऐच्छर, बिरौंडी, बिरौंडा और क्यामपुर समेत कई गांवों के लोगों के बैंक खाते हैं। इनमें ऐसे किसान भी शामिल हैं जिनकी जमीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई थी। इन किसानों के खातों में जमीन के मुआवजे के रूप में बड़ी रकम जमा हुई थी। अब कुछ खाताधारकों ने आरोप लगाया है कि उनकी जमा पूंजी और FD से बिना अनुमति रकम निकाली गई या दूसरे खातों में भेज दी गई।

94 लाख के खाते में बचे सिर्फ 16 हजार

इस मामले में बिरौंडी गांव के गौतम ने अपने पिता के बैंक खाते का उदाहरण दिया है। उनके मुताबिक परिवार को 50 हजार रुपये की जरूरत थी। चेकबुक नहीं होने के कारण वह बैंक में निर्धारित प्रक्रिया के तहत निकासी के लिए पहुंचे और फॉर्म जमा किया। गौतम का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों ने खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने की बात कही। जब उन्होंने खाते की स्थिति के बारे में जानकारी ली, तो पता चला कि पहले करीब 94 लाख रुपये जमा होने के बावजूद खाते में केवल 16 हजार रुपये बचे थे। इसके बाद परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की। यह सवाल अब जांच का अहम हिस्सा है कि खाते से रकम कब और किन माध्यमों से निकाली गई या ट्रांसफर की गई। बैंक के लेनदेन रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

मुआवजे की रकम प्रभावित होने का आरोप

एक अन्य खाताधारक ने आरोप लगाया कि उनकी मां के खाते में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले करीब 1.29 करोड़ रुपये मिले थे। परिवार के अनुसार इसमें से जरूरत के लिए लगभग 10 से 15 लाख रुपये निकाले गए थे। इसके बावजूद बाद में खाते में अपेक्षित रकम नहीं मिली। उनका दावा है कि खाते में बची रकम भी गायब मिली। परिवार को बैंक की ओर से रकम वापस मिलने का आश्वासन दिए जाने की बात कही गई है। अगर मुआवजे की रकम से जुड़े आरोप सही साबित होते हैं, तो इससे प्रभावित परिवारों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो सकती है।

नोएडा पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा?

पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में बीटा-2 थाना क्षेत्र में खाताधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मामले की जांच की जा रही है। शिकायतों के आधार पर बैंक कर्मचारियों की भूमिका, खातों से हुए लेनदेन और अनधिकृत ट्रांसफर की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।