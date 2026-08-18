Weather Update: चंडीगढ़-मोहाली में तेज बारिश, पंचकूला में अलर्ट

पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक दर्ज की गई।

बारिश के चलते चंडीगढ़ में लगने वाला पेट्रोल का लंगर कैंसिल, अब 21 अगस्त को लगेगा

Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: मौसम विभाग की ओर से मोहाली (एसएएस नगर) और पंचकूला के ट्राइसिटी क्षेत्र में अगले 3 घंटों के भीतर अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं, चंडीगढ़ में तेज बारिश हो रही है। इससे सड़कों पर पानी भर गया है।

ट्रैफिक जाम हो गया है। मोहाली में भी बारिश के बाद जलभराव की समस्या से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते आज लगने वाला पेट्रोल का लंगर कैंसिल हो गया है। लंगर के लिए शाम 5 बजे का टाइम रखा गया था, लेकिन मौसम खराब होने के बाद बारिश होने से इसे टाल दिया गया। अब ये लंगर शुक्रवार (21 अगस्त) को लगेगा।

पंजाब में कल भी भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 19 अगस्त को पंजाब में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जबकि चंडीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 20 से 23 अगस्त के बीच मौसम में कुछ राहत मिलने की संभावना है। हालांकि, इस दौरान भी कई जगह बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार बने रहेंगे।

अमृतसर के कारोबारी राकेश त्रेहन ने किया था मुफ्त पेट्रोल लंगर का ऐलान

अमृतसर के कारोबारी राकेश त्रेहन उर्फ राजा दी किंग ने वीडियो जारी कर ऐलान किया था कि सेक्टर-10 और सेक्टर-7 स्थित पेट्रोल पंपों पर लोगों को मुफ्त पेट्रोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिनके पास वाहन नहीं हैं, वह न आएं। दोपहिया-तिपहिया वाहनों को 500 और कारों को 1000 रुपए के कूपन दिए जाएंगे, जिनके आधार पर लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकेंगे। आयोजन को लेकर पेट्रोल पंपों पर विशेष व्यवस्था कर दी गई थी।

हरियाणा में 20 अगस्त तक कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना

वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार, हरियाणा में 20 अगस्त के दौरान कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी-पूर्वी जिलों में बारिश का असर रहेगा। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, और करनाल में तेज बारिश हो सकती है।

इसके अलावा सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर,गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में कहीं-कहीं छिटपुट बूंदाबांदी व हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

21 अगस्त को पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना

21 अगस्त से राज्य में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। 21 अगस्त को उत्तरी, दक्षिणी और मध्य हरियाणा के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर सहित कई जिलों में तेज वर्षा की संभावना जताई गई है।

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