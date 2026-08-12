Chandigarh News: 500 रुपये, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक… चंडीगढ़ में ऐसा लंगर देख हैरान रह गए लोग, वीडियो हुआ वायरल

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Amit Upadhyay
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Chandigarh Viral Money Langar: चंडीगढ़ के सेक्टर-8 स्थित सनातन धर्म मंदिर के बाहर आयोजित एक अनोखा लंगर चर्चाओं में है। इस लंगर में लोगों को बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के साथ 500-500 रुपये के नोट बांटे गए। आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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चंडीगढ़ के अनोखे लंगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Viral Money Langar in Chandigarh: लंगर का नाम सुनते ही दिमाग में पूड़ी-सब्जी और हलवा जैसी चीजों की तस्वीर सामने आती है। अक्सर लोग लंगर में अपनी भूख मिटाने के लिए जाते हैं। मगर चंडीगढ़ में एक ऐसा लंगर आयोजित किया गया, जिसने अपने अलग अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लिया। यहां लोगों को खाने के लिए पूड़ी-सब्जी के बजाय बर्गर और कोल्ड ड्रिंक बांटी गई। इन चीजों के साथ गरीबों को 500-500 रुपये के नोट भी दिए गए। बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के साथ नकद राशि बांटे जाने के कारण इस आयोजन को ‘मनी लंगर’ नाम दिया गया। आयोजन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सेक्टर-8 के मंदिर के बाहर हुआ आयोजन

यह अनोखा आयोजन चंडीगढ़ के सेक्टर-8 स्थित सनातन धर्म मंदिर के बाहर किया गया। जानकारी के मुताबिक आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जैसे-जैसे लोगों को इस अलग तरह के लंगर के बारे में पता चला, मौके पर भीड़ बढ़ती गई। यहां आने वाले लोगों को खाने की जगह बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दी गई और इसके साथ 500 रुपये का एक नोट भी बांटा गया। ‘मनी लंगर’ में लोगों को सिर्फ खाने-पीने का सामान ही नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर 500 रुपये भी दिए गए। इस वजह से यह लंगर सामान्य धार्मिक आयोजनों से काफी अलग नजर आया। आयोजकों की ओर से इसे जरूरतमंदों और वहां पहुंचे लोगों की मदद से जोड़कर देखा गया। आयोजन में कितने लोगों को 500 रुपये दिए गए और कुल कितनी राशि बांटी गई, इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस आयोजन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति के हाथ में 500-500 रुपये के नोटों की गड्डी नजर आती है और वह लंगर में पहुंच रहे लोगों को एक-एक नोट देता दिखाई देता है। वीडियो में बर्गर और कोल्ड ड्रिंक बांटे जाने के दृश्य भी दिखाई देते हैं। आयोजन का यह अलग तरीका लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है।

कौन हैं ‘द किंग ऑफ अमृतसर’?

जानकारी के अनुसार इस ‘मनी लंगर’ का आयोजन राजा डी किंग नाम से पहचाने जाने वाले व्यक्ति ने किया। उन्हें अमृतसर का रहने वाला बताया जाता है और सोशल मीडिया पर वह ‘द किंग ऑफ अमृतसर’ के नाम से चर्चित हैं। उनका वास्तविक नाम राकेश कुमार त्रेहन बताया गया है और वह अमृतसर के ब्यूटी एवेन्यू क्षेत्र में रहते हैं। चंडीगढ़ में आयोजित इस अनोखे लंगर ने अपने अलग स्वरूप के कारण लोगों का ध्यान खींचा है। जहां आम लंगर में लोगों को भोजन परोसा जाता है, वहीं इस आयोजन में भोजन के साथ नकद राशि भी बांटी गई। इसी वजह से ‘मनी लंगर’ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है।