Chandigarh Traffic Advisory: चंडीगढ़ में 15 अगस्त को कौन-कौन से रोड बंद रहेंगे? चेक करें ट्रैफिक एडवाइजरी

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Amit Upadhyay
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Chandigarh Independence Day Traffic Plan: चंडीगढ़ में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण सेक्टर-17 परेड ग्राउंड के आसपास सुबह 6:30 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक बंद रहेगा। सुबह 10:45 से 11:30 बजे तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा।
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15 अगस्त को चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के कारण कई सड़कें बंद रहेंगी।

August 15 Traffic Advisory in Chandigarh: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। सेक्टर-17 स्थित परेड ग्राउंड में होने वाले समारोह को देखते हुए सुबह 6:30 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक आसपास की कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। चंडीगढ़ पुलिस ने आम लोगों के लिए अलग पार्किंग, प्रवेश गेट और वैकल्पिक रास्ते तय किए हैं। ऐसे में अगर आप 15 अगस्त को सेक्टर-17 या आसपास के इलाके में जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें। हालांकि इमरजेंसी व्हीकल्स को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

इन 5 रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा बंद

15 अगस्त को सुबह 6:30 बजे से समारोह खत्म होने तक कई सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी –

1. उद्योग पथ: सेक्टर-16/17/22/23 राउंडअबाउट यानी क्रिकेट स्टेडियम चौक से सेक्टर-22ए स्थित गुरदियाल सिंह पेट्रोल पंप तक।
2. परेड ग्राउंड का पिछला रास्ता: सेक्टर-17 के पुराने जिला अदालत से परेड ग्राउंड के पीछे शिवालिक होटल तक।
3. एमसी कार्यालय की ओर से आने वाला रास्ता: सेक्टर-17 एमसी कार्यालय के पास लायंस रेस्टोरेंट लाइट प्वाइंट से परेड ग्राउंड तक।
4. सेक्टर-22/23 की ओर से आने वाला रास्ता: सेक्टर-22/23 लाइट प्वाइंट से सेक्टर-16/17-22/23 राउंडअबाउट तक।
5. सेक्टर-16/23 की ओर से आने वाला रास्ता: सेक्टर-16/23 के छोटे चौक से सेक्टर-16/17-22/23 राउंडअबाउट तक।

सेक्टर-22A मार्केट में भी पार्किंग बंद

सेक्टर-22ए मार्केट में दुकानों के सामने बने पार्किंग क्षेत्र में भी सुबह 6:30 बजे से समारोह खत्म होने तक सामान्य पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। इसलिए लोगों को इस जगह वाहन खड़ा करने से बचने की सलाह दी गई है। समारोह में आने वाले आम लोग अपने वाहन 4 निर्धारित जगहों पर वाहन पार्क कर सकेंगे। ये जगह सेक्टर-22बी पार्किंग, सेक्टर 17 सर्कस ग्राउंड, सेक्टर-17 नीलम सिनेमा के साथ लगती पार्किंग और सेक्टर-17 मल्टी-स्टोरी पार्किंग हैं। पुलिस ने लोगों से परेड ग्राउंड के आसपास सड़क पर या किसी अन्य अनधिकृत जगह पर वाहन पार्क न करने की अपील की है।

आम लोगों के लिए ये होंगे एंट्री गेट

आम लोगों को परेड ग्राउंड पहुंचने के लिए आईएसबीटी सेक्टर-17 चौक या सेक्टर-17/18 लाइट प्वाइंट की ओर से आने की सलाह दी गई है। परेड ग्राउंड में प्रवेश के लिए भी अलग-अलग गेट तय किए गए हैं। आम लोगों के लिए गेट नंबर 8, 9 और 10, आईएसबीटी सेक्टर-17 की ओर से एंट्री मिलेगी। विशेष आमंत्रित और अन्य आमंत्रित लोगों को गेट नंबर 6 और 7, सेक्टर-22 की ओर से एंट्री मिलेगी। मीडिया कर्मियों के लिए गेट नंबर 5, सेक्टर-22 की ओर से एंट्री मिलेगी। विशेष आमंत्रित लोगों को सुबह 8:15 बजे तक अपनी सीट पर बैठने को कहा गया है।

विशेष आमंत्रितों के लिए अलग पार्किंग

जिन विशेष आमंत्रितों के वाहनों पर अधिकृत पार्किंग लेबल है, उन्हें सेक्टर-16/17/22/23 राउंडअबाउट यानी क्रिकेट स्टेडियम चौक से उद्योग पथ के रास्ते परेड ग्राउंड की ओर आने को कहा गया है। वे अपने वाहन सेक्टर-22ए मार्केट के सामने निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में खड़े कर सकेंगे। वाहन की विंडस्क्रीन पर अधिकृत पार्किंग लेबल साफ दिखाई देना चाहिए। साथ ही आमंत्रण कार्ड रखना भी जरूरी होगा।

ISBT जाने वाली बसों का बदलेगा रूट

15 अगस्त को आईएसबीटी सेक्टर-17 की ओर जाने वाली बसों के लिए भी रूट बदला रहेगा। बसों को किसान भवन चौक और पिकाडिली चौक से हिमालय मार्ग के रास्ते आईएसबीटी चौक सेक्टर-17 की ओर भेजा जाएगा। इसके बाद बसें गुरदियाल सिंह पेट्रोल पंप के पास बने छोटे चौक से होकर आईएसबीटी सेक्टर-17 पहुंचेंगी। समारोह खत्म होने के समय भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुबह 10:45 बजे से 11:30 बजे तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की है। इस दौरान उद्योग पथ से आईएसबीटी सेक्टर-17 चौक की ओर आने वाले ट्रैफिक को सीधे जाने की अनुमति नहीं होगी। सेक्टर-17/18 लाइट प्वाइंट, अरोमा लाइट प्वाइंट, सेक्टर-18/19/20/21 चौक और क्रिकेट स्टेडियम चौक से आने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों पर भेजा जाएगा। पुलिस के अनुसार इस दौरान इस रोड पर केवल बसों को चलने की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य समारोह खत्म होने के बाद बढ़ने वाली भीड़ और जाम को नियंत्रित करना है।

सभी को पहचान पत्र रखना होगा जरूरी

समारोह में आने वाले सभी लोगों को अपना मूल फोटो पहचान पत्र साथ रखना होगा। विशेष आमंत्रितों को निमंत्रण कार्ड भी साथ रखना होगा। अधिकृत पार्किंग वाले वाहनों की विंडस्क्रीन पर पार्किंग लेबल साफ दिखाई देना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने लोगों से कुछ सामान समारोह स्थल पर नहीं लाने की अपील की है। इनमें बैग, माचिस, चाकू, सिगरेट, हथियार, शराब, ज्वलनशील सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, काले झंडे, बैनर, पोस्टर और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं शामिल हैं। पुलिस ने समारोह में आने वाले लोगों से कार्यक्रम खत्म होने तक अपने निर्धारित सेक्टर में बैठे रहने को कहा है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भीड़ के साथ धक्का-मुक्की और अव्यवस्था से बचने के लिए लोगों को व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलने की सलाह दी गई है।