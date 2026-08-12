Flipkart Freedom Sale में Apple iPhone 17 जबरदस्त डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस फोन की कीमत 82,900 रुपये हैं, लेकिन डिस्काउंट के बाद यह आपको मात्र 32,585 रुपये में मिलेगा।

Flipkart Freedom Sale 2026 iphone offer: Flipkart Freedom Sale में Apple iPhone 17 जबरदस्त डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस फोन की कीमत 82,900 रुपये हैं, लेकिन डिस्काउंट के बाद यह आपको मात्र 32,585 रुपये में मिलेगा। हालांकि, इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको अपना पुराना iPhone 15 Pro एक्सचेंज करना होगा।

Flipkart पर iPhone 17 का ऑफर

256 GB रैम वाले iPhone 17 की कीमत 81,900 रुपये लिस्टेड है। इसमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट पहले से शामिल है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट Apple iPhone 15 Pro पर 47,600 का एक्सचेंज डील ऑफर कर रहा है।

लिस्टिंग में Flipkart SBI Credit Card इस्तेमाल करने पर कैशबैक भी मिल रहा है। Flipkart Axis Bank Credit Card इस्तेमाल करने पर भी वही बेनिफिट मिल रहा है। हालांकि, कुल बचत पेमेंट के तरीके और एक्सचेंज पर निर्भर करता है। इसके अलावा, 24 महीने के लिए EMI प्लान 1,634 रुपये प्रतिमाह पर शुरू हो रहा है।

iPhone 17 के फीचर्स

डिसप्ले और डिजाइन

6.3-इंच का Super Retina XDR डिसप्ले

1Hz से 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट (ProMotion)

ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट

मजबूत सेरेमिक शील्ड 2 सेफ्टी

कैमरा फीचर्स

पीछे की तरफ 48MP वाइड एंगल और 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा

18MP का नया फ्रंट सेल्फी कैमरा (बिना फोन घुमाए लैंडस्केप व्यू जैसी वाइड सेल्फी लेने में सक्षम)

सेंटर स्टेज ऑटो-जूम और वाइड पर्सपेक्टिव कैप्चर मोड

परफॉर्मेंस और बैटरी