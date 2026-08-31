Chandigarh Traffic Alert: चंडीगढ़ में आज से ट्रैफिक डायवर्जन, इन रूट्स पर जाने से बचें, चेक करें एडवाइजरी

Chandigarh Traffic Advisory Today: चंडीगढ़ में 31 अगस्त से ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक फैदान बैरियर से चंडीगढ़ की ओर आने वाले मार्ग समेत सेक्टर 48, 49 और 50 से जुड़े कुछ प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन या प्रतिबंध रहेगा।

Chandigarh Traffic Latest News: चंडीगढ़ में 31 अगस्त से विशेष यातायात व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके मद्देनजर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। शहर के कुछ प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही डायवर्ट की जाएगी, जबकि कुछ सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने अपील की है कि लोग घर से निकलने से पहले अपने रूट की जानकारी लें और प्रतिबंधित रास्तों पर जाने से बचें।

फैदान बैरियर से आने वाले वाहन रहें सावधान

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार फैदान बैरियर से चंडीगढ़ की ओर आने वाले पूर्व मार्ग पर यातायात को डायवर्ट किया जाएगा। इस रास्ते से चंडीगढ़ आने वाले वाहन चालकों को निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। डायवर्जन के कारण इस रूट पर यातायात का दबाव भी बढ़ सकता है।

सेक्टर-48 के इस रास्ते पर आवाजाही प्रतिबंधित

टी-प्वाइंट, सेक्टर-48 लाइट प्वाइंट (वाइन शॉप के पास) से सेक्टर-48 की आंतरिक सड़क की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को प्रतिबंधित हिस्से में जाने से बचने और वैकल्पिक मार्ग चुनने की सलाह दी गई है।

#TrafficAdvisory

In view of the special arrangements being made in the city from 31.8.2026 onwards, the general public is hereby informed that vehicular traffic on the following road stretch will remain diverted/restricted:- pic.twitter.com/AkDzAw78i4 — Chandigarh Traffic Police (@trafficchd) August 31, 2026

सेक्टर 48/49 और 49/50 के रास्ते भी बंद

ट्रैफिक व्यवस्था के तहत सेक्टर 48/49 से चंडीगढ़ की ओर जाने वाला मार्ग भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सेक्टर 49/50 से चंडीगढ़ की दिशा में जाने वाली सड़क पर भी वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। इन इलाकों से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले वैकल्पिक रास्ते की योजना बना लें और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें।

इन रूट्स पर रहेगा डायवर्जन और प्रतिबंध

फैदान बैरियर से चंडीगढ़ की ओर पूर्व मार्ग डायवर्ट किया गया है। टी-प्वाइंट, सेक्टर-48 लाइट प्वाइंट से सेक्टर-48 की आंतरिक सड़क पर ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। सेक्टर 48/49 और सेक्टर 49/50 से चंडीगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा।

रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट पर रखें नजर

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी किए जाने वाले रियल-टाइम अपडेट पर नजर रखें। ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार किसी भी मार्ग पर अतिरिक्त डायवर्जन या मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। पुलिस ने लोगों से प्रतिबंधित मार्गों पर जाने से बचने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

घर से निकलने से पहले क्या करें?

अगर आपको फैदान बैरियर, सेक्टर-48, सेक्टर-49 या सेक्टर-50 के आसपास से होकर गुजरना है, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें। प्रतिबंधित रूट के बजाय वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें और संभावित ट्रैफिक दबाव को देखते हुए सफर के लिए अतिरिक्त समय रखें। इससे रास्ते में अनावश्यक देरी और परेशानी से बचा जा सकेगा।